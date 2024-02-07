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صحة

ما أسباب تقيؤ الدم؟

Lebanon 24
07-02-2024 | 02:02
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قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن تقيؤ الدم هو حالة طبية طارئة تستلزم الرعاية الطبية الفورية، نظراً لأنه ينذر بمشكلة صحية خطيرة.

وأوضحت الجمعية أن تقيؤ الدم له أسباب عدة تتمثل في نزيف أو أورام في المعدة، وقرحة أو أورام في الاثني عشر، والتهاب المريء أو دوالي المريء، ونزيف في القنوات الصفراوية أو القناة البنكرياسية.
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وتشمل الأسباب أيضاً تلف الغشاء المخاطي في المعدة "تآكل المعدة"، الناجم على سبيل المثال عن التهاب المعدة، وتمزقات في الغشاء المخاطي عند التقاطع بين المعدة والمريء (متلازمة مالوري وايت)، وانسداد حاد في أحد الأوعية المعوية، واضطرابات التخثر مع زيادة الميل للنزيف.
لون الدم
وأضافت الجمعية أن لون الدم المتقيأ يدل على موضع المشكلة الصحية، حيث يشير اللون الأحمر الفاتح إلى وجود نزيف فوق المعدة، في حين أن اللون الأحمر الداكن المائل إلى الأسود يعد علامة على أمراض في المعدة أو الاثني عشر.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقيؤ الدم والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا كان تقيؤ الدم مصحوباً بأعراض أخرى مثل برودة ورطوبة وشحوب الجلد، وتسارع ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، والارتباك والتشوش الذهني.
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