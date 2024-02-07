18
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
12
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما أسباب تقيؤ الدم؟
Lebanon 24
07-02-2024
|
02:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن تقيؤ الدم هو حالة طبية طارئة تستلزم الرعاية الطبية الفورية، نظراً لأنه ينذر بمشكلة صحية خطيرة.
وأوضحت الجمعية أن تقيؤ الدم له أسباب عدة تتمثل في نزيف أو أورام في المعدة، وقرحة أو أورام في الاثني عشر، والتهاب المريء أو دوالي المريء، ونزيف في القنوات الصفراوية أو القناة البنكرياسية.
Advertisement
وتشمل الأسباب أيضاً تلف الغشاء المخاطي في المعدة "تآكل المعدة"، الناجم على سبيل المثال عن التهاب المعدة، وتمزقات في الغشاء المخاطي عند التقاطع بين المعدة والمريء (متلازمة مالوري وايت)، وانسداد حاد في أحد الأوعية المعوية، واضطرابات التخثر مع زيادة الميل للنزيف.
لون الدم
وأضافت الجمعية أن لون الدم المتقيأ يدل على موضع المشكلة الصحية، حيث يشير اللون الأحمر الفاتح إلى وجود نزيف فوق المعدة، في حين أن اللون الأحمر الداكن المائل إلى الأسود يعد علامة على أمراض في المعدة أو الاثني عشر.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقيؤ الدم والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا كان تقيؤ الدم مصحوباً بأعراض أخرى مثل برودة ورطوبة وشحوب الجلد، وتسارع ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، والارتباك والتشوش الذهني.
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس المستقر… منخفض جوي بانتظارنا في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد الطقس المستقر… منخفض جوي بانتظارنا في هذا الموعد
05:22 | 2024-02-06
06/02/2024 05:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة في إعلان لانجري.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة في إعلان لانجري.. شاهدوا الفيديو
03:30 | 2024-02-06
06/02/2024 03:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
14:43 | 2024-02-06
06/02/2024 02:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من كهرباء لبنان بشأن الفواتير.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من كهرباء لبنان بشأن الفواتير.. هذا ما جاء فيه
04:47 | 2024-02-06
06/02/2024 04:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
08:37 | 2024-02-06
06/02/2024 08:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
01:39 | 2024-02-07
آلام الركبة والمفاصل.. مخاوف صحية جديدة تتعلق بالهاتف المحمول
00:32 | 2024-02-07
خطر كبير.. ألعاب الفيديو قد تعرض مستخدميها لخطر فقدان السمع
23:00 | 2024-02-06
فوائد صحية لفيتامين "ك"... تعرّف عليها
15:00 | 2024-02-06
نصائح لإنقاذ كبار السن من فقدان الشهية
12:00 | 2024-02-06
هل تعرف ماذا يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين؟
10:00 | 2024-02-06
إليكم أنواع السرطان التي تنتقل وراثيا
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
07/02/2024 10:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
07/02/2024 10:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
07/02/2024 10:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24