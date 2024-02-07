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صحة
كيف يمكن زيادة هرمون السيروتونين من دون مكملات؟
Lebanon 24
07-02-2024
|
04:49
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يُطلق على السيروتونين اسم "هرمون السعادة"، لأنه مسؤول عن تحسين الحالة المزاجية ورفع الروحة المعنوية، ووضع ابتسامة دائمة على الوجه.
وعلى الرغم من أنه لا توجد أطعمة تحتوي على هذا الهرمون، إلا أن بعض الأطعمة تزيد من إنتاج الجسم له.
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وبحسب "هيلث لاين"، يمكن زيادة العناصر التي تدخل في إنتاج السيروتونين عند تناول: سندويش من الديك الرومي مع خبز أسمر.
كذلك توفر الثنائيات التالية نفس المدخلات المنتجة للسيروتونين: الأرز البني مع سمك السلمون، حبوب الشوفان مع المكسرات، زبدة الفول السوداني مع الحليب، والخوخ والأناناس.
ويحسن التعرّض لضوء الشمس المباشر لمدة 15 دقيقة من إنتاج الجسم لهرمون السعادة.
كما تساهم التمارين الرياضية، وخاصة في الهواء الطلق، على تعديل توازن الهرمونات، بخفض هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر، وزيادة السيروتونين الذي يحسن الحالة المزاجية.
وتشمل طرق زيادة إنتاج الجسم للسيروتونين: التدليك أو المساج، والضحك أو الكوميديا، وتمضية أوقات مع أشخاص مقربين إلى القلب.
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