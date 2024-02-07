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صحة

ما هي ابرز مخاطر الإفراط في استخدام قطرة الأنف

Lebanon 24
07-02-2024 | 12:00
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استخدام بخاخات الأنف دون الرجوع للطبيب يسبب لك بعض المخاطر الصحية.

 

واستخدام بخاخات الأنف دون تحديد الطبيب الجرعات والنوع يتسبب في زيادة ضربات القلب، وحدوث انقباض في الأوعية الدموية في الأنف، وهذا يتسبب في خفقان القلب، ولذا يجب الرجوع للطبيب قبل استخدمها.

 
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وهناك بعض الحالات المرضية الممنوع فيها استخدام بخاخات الأنف،  ومنها التهاب الأنف الضموري، ووجود ورم ، وبعد الخضوع للعمليات الجراحية وخاصة في المخ.

 

ويمنع علي الحوامل استخدام  بخاخات الأنف، وخاصة التي تحتوي علي مادة الكورتيزون إلا بعد استشارة طبيب النساء الخاص بها، وهو الذي يحدد السماح بها، وأيضا الكمية المتاحة.

 

ويجب عدم استخدام بخاخات الأنف لمدة تكثر عن أسبوع أي 7 أيام فقط، لأن هذا يساعد في إدمانها، ولا يستطيع المريض التعافي، ويمكن استكمال علاجه بمحلول الماء والملح الذي يساعد أيضا في التخلص والقضاء علي مشاكل الأنف.

( اليوم السابع)
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