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صحة

البروتينات الغذائية... تأثيرات على الشعور بالجوع والشبع

Lebanon 24
07-02-2024 | 15:00
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البروتين أحد أهم نوعيات الطعام المفيدة والصحية،  وهما  نوعان: بروتين حيواني كالأسماك واللحوم والدجاج وغيرها من النوعيات،  وبروتين نباتي، مثل العدس والحمص والحبوب والبقوليات والتي يعتبرها بعض النباتيين مصدرا رئيسيا لحصة البروتين اليومية دون اللجوء للحوم.

 

وفقا لتقرير نشر في موقع ساينس ديلي المعني بالصحة العامة، فإن الأكلات الغنية بالبروتين لها فائدة عظيمة للجسم بالكامل ما دامت في نسبها المنضبطة والمعتدلة دون إسراف أو تقليل، فهي تساعد على محاربة الشعور بالجوع وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وصحة العضلات والمفاصل والعظام بشكل عام، البروتين أيضا يتحكم بشكل كبير في حالة الطاقة والنشاط التي يمر بها الجسم.

 

تابع التقرير موضحا أن تناول البروتين بأنواعه يؤثر بالايجاب على هرمون مكافحة الشعور بالجوع، لأنه يزيد من كمياته ويعزز من عمله، وبالتالي فكلما تناولت البروتين كلما زاد هذا الهرمون في جسمك مما يجعلك لا تشعر بالحاجة إلى الطعام بشكل سريع وتشعر بالامتلاء أطول فترة ممكنة.

 

لا شك أن هذه العملية تساعد بشكل كبير على الحفاظ على الوزن الطبيعي والبعد عن فكرة اكتساب الدهون الغير صحية وبالتالي البعد عن السمنة المفرطة وأمراضها الخطيرة.

 

وأضاف تقرير نشر في موقعreuters أن البروتين خاصة  النباتى يساعد على تعزيز صحة الجسم وترشيد استهلاك الطاقه، ووقاية الجسم من النهم الشديد واضطراب التمثيل الغذائي.

 

وأوضح أن البروتين يتحكم في تحفيز الشهية عكس الكربوهيدرات والدهون، فهما يعززان من الشعور بالجوع لأنهما ينقصون من هرمون مكافحة الجوع.

( اليوم السابع)
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