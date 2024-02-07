فوائد الاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء

يتجنب البعض الاستحمام خلال ليالي الشتاء الباردة هذه وهو أمر غير صحي على الإطلاق، فالاستحمام يجدد من النشاط ويعزز من سريان الدورة الدموية خاصة في الشتاء، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كيفن كيل المعني بالصحة العامة.

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من أبرز فوائد الاستحمام في الشتاء أنه يحد من أوجاع المفاصل والعضلات الذي أصبح شائعا في فصل الشتاء نتيجة بروده الطقس، فتلك الحمامات الدافئة تساعد على تقليل هذه الآلام كما أنها تعزز من سريان الدورة الدموية وتخفف من أوجاع الجسم بشكل عام.

والاستحمام بماء دافئ لأكثر من مرة في الشتاء يعزز من استرخاء الجسم بشكل عام والشعور بالهدوء والرغبة في الامتثال إلى الراحة والنوم لذلك يفضل الاستحمام قبل النوم مباشرة والدفء الجيد بعده، فضلا عن أنه يزيد من الراحة العقلية وتعزيز الدورة الدموية في البشرة فيحسن من مظهرها.

يساعد الاستحمام في ليالي الشتاء على تعزيز الحالة المزاجية وتخفيف الشعور بالقلق والتوتر والكآبة التي تزيد لدى البعض في هذا الفصل.

بعض الإضافات على مياه الاستحمام قد تساعدك على الاسترخاء مثل الملح المخصص للاستحمام أو الزيوت المهدئة للأعصاب مما يعزز من تقليل حدة التوتر والضغط النفسي.

يعزز الإستحمام أيضا من سريان الدم مما يعزز من انضباط ضغط الدم،كما أنه يقي من فرص الإصابة بالسكتات والنوبات القلبية والدماغية أيضا.

( اليوم السابع)