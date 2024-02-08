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صحة

الأمراض الجلدية الأكثر شيوعاً...الأسباب والعلاج

Lebanon 24
08-02-2024 | 15:00
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هناك أنواع كثيرة للمشاكل الجلدية، فمنها أولية وأخرى ثانوية.

المشكلات الجلدية الأولية هي:

 -بقع جلدية

ظهور تغير في لون مناطق معينة في الجسم، وهي شبيها بالنمش، الشامات.

 

-ظهور نتوء صلبة  في الجلد

 هذه هي المشكلة الجلدية المسببة للإصابة بحب الشباب أو لدغات الحشرات.

 

-خراج

 ظهور الخراج كبير الحجم، ، والأورام الشحمية، أو أنواع معينة من أورام الجلد.

 

-بثور

 ظهور  بثور صغيرة مملوءة بالسوائل على الجلد،  ومن الأمثلة على ذلك بثور جدري الماء، أو بثور الهربس البسيط، أو طفح اللبلاب السام. 

 

 وعن المشكلات  الجلدية الثانوية هي :

 

- خلايا الجلد الجافة

 ظهور  خلايا جلدية جافة ميتة على سطح الجلد، و غالبًا ما تظهر أعلى شكل قشور، بالإضافة إلى حالات مثل التهاب الجلد الدهني.

 

- التقشر

 حدوث جفاف في الجلد، يتسبب في حدوث قشور على سطح الآفة الجلدية،  وهي عدوى جلدية بكتيرية، غالبًا ما تؤدي إلى ظهور قشور بلون العسل.

 

-حدوث تآكلات في سمك الجلد

 هي مناطق ضحلة من فقدان الجلد لا تخترق سمك الجلد بالكامل،  يمكن رؤية التآكلات في حالات مثل التهاب الجلد التماسي أو بعد تمزق البثرة.

 

-قرحة الجلد

 تتضمن القرحات فقدان سمك الجلد بالكامل، وتمتد إلى الطبقات العميقة بالجلد،  وتعتبر قرح الساق في القصور الوريدي.

 

-شقوق في الجلد

 شقوق عميقة أو فتحات خطية في الجلد، تحدث الشقوق عادة في حالات مثل الأكزيما، وخاصة على اليدين أو القدمين.

 

بعض النصائح الطبية التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل مشاكل الجلد، ومنها:

 -إستخدام  الفازلين علي البشرة الجافة.

 -لتخفيف ألم الجلد، يمكنك وضع  الثلج علي البشرة.

 استخدام جل الصبار لتهدئة البشرة المتهيجة.

 - يمكن الاحتفاظ بكريمات المضادات الحيوية في المنزل لعلاج الجروح .

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