تعرفي على مخاطر تناول الأدوية المسكنة أثناء الدورة الشهرية

الآلام أثناء الدورة الشهرية سواء آلام الجسم أو البطن أو التقلصات الشهرية أمر متكرر وشائع بين الكثير من السيدات والفتيات، في خلال تلك الفترة الهامة تعاني الكثير منهن من التقلصات الحادة والآلام المبرحة التي تضطرهن لتناول المسكنات القوية لتخفيف الألم والحد منه.

وفقا لتقرير نشر في موقعonmyhealth الطبي فإن الكثير من الأسباب قد تؤدي إلى آلام الدورة الشهرية الشديدة والمزعجة، فهناك من تعاني من أعراض التهاب بطانة الرحم، وأخرى تعاني من مشكلات بالرحم وبعض الأورام قد تسبب هذه الآلام الحادة، وقد تحدث هذه الآلام أيضا دون سبب مرضي فقط بسبب تقلصات الدورة الشهرية العادية، فحدة التقلصات تختلف من امرأه لأخرى وقد تزيد بآلام في الظهر والفخذين أيضا.

وتابع التقرير موضحا أهمية تناول المسكنات الآمنة وليست المسكنات الحادة والشديدة إلا بإشراف طبي مختص، فضلا عن أهمية عدم الإسراف في تناول المسكنات ومحاولة تحمل الألم لفترة، كذلك على السيدات عدم تناول المسكنات على معدة فارغة غير مملوءة بالطعام لأنها قد تزيد فرص إصابة المعدة بالحرقة والتهيج والألم وزيادة حدة التقلصات في الرحم.

والاستخدام المفرط للمسكنات يؤذي الجسم لذلك لا تنتهجي هذا الأسلوب خلال فترة الدورة الشهرية، تجنبي أيضا تناول مضادات الالتهاب لأنها تحتاج وصفة طبية من مختص والإفراط فيها له آثار جانبية شديدة، منها الارتجاع في المريء فضلا عن الإصابة بقساوة البراز أو الإمساك كذلك قد تعانين من الشعور بالغثيان أيضا .

وتناول المسكنات قد يتلف بطانة المعدة إذا ما افرطنا وتجاوزنا الحد المسموح، ونصح التقرير بضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم والبعد عن الجفاف من خلال شرب الكثير من المشروبات منزوعة السكر الصحية فضلا عن شرب المياة بكميات كبيرة مما يخفف آلام الدورةالشهرية ويساعد على تدفق وسريان الدم في الجسم.

( اليوم السابع)