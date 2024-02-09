16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
فحوص أساسية للكشف المبكر عن مرض السرطان.. لا تهملها
Lebanon 24
09-02-2024
|
09:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
من الجيد القول أن أن هناك فحوصا يمكن إجراؤها للكشف المبكر عن أنواع معينة من السرطان، خاصة وأن آثار هذا المرض قد لا تظهر بشكل واضح أو مبكر.
فما هي أبرز هذه الفحوص؟
سرطان عنق الرحم
Advertisement
أوضحت وزارة الصحة الألمانية أنه يمكن اكتشاف الإصابة بسرطان عنق الرحم من خلال أخذ مسحة من عنق الرحم. وينبغي للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و34 عاما إجراء هذا الفحص، الذي يتم فيه أخذ عينة من عنق الرحم وفحصها من حيث التغيرات في الخلايا، كما يتم الفحص من حيث الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري "إتش بي في" (HPV).
سرطان الثدي
أوصت وزارة الصحة الألمانية النساء بدءا من عمر 30 عاما فما فوق بإجراء فحص سنوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى طبيب أمراض النساء، كما أنه يشرح للمرأة كيفية فحص الثدي بنفسها بانتظام في المنزل.
وينبغي للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و69 عاما إجراء فحص التصوير الشعاعي للثدي كل عامين، إذ يتم فحص الثديين بالأشعة السينية.
سرطان الجلد
ينبغي للرجال والنساء اعتبارا من عمر 35 عاما إجراء فحص سرطان الجلد كل عامين. ويقوم طبيب الأمراض الجلدية بفحص الجلد على الجسم بأكمله بحثا عن أية تغيرات.
سرطان القولون
أوصت وزارة الصحة الألمانية الرجال فوق سن 50 عاما والنساء فوق سن 55 عاما بإجراء تنظير القولون للكشف المبكر عن سرطان القولون. وإذا كانت النتيجة طبيعية، يمكن إجراء تنظير القولون مرة أخرى بعد 10 سنوات على الأقل.
وأضافت الوزارة أنه يمكن أيضا الكشف المبكر عن سرطان القولون من خلال فحص البراز من حيث وجود دم.
سرطان البروستاتا
ينبغي للرجال، الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، إجراء فحص سنوي للأعضاء التناسلية والبروستاتا. ويتم إجراء الفحص من خلال تحسس البروستاتا من المستقيم، كما يتم أيضا فحص العقد الليمفاوية في هذه المنطقة من الجسم.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
13:54 | 2024-02-08
08/02/2024 01:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
12:51 | 2024-02-08
08/02/2024 12:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
01:31 | 2024-02-09
09/02/2024 01:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
05:39 | 2024-02-09
09/02/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة مكاتب شركة شهيرة جدّاً... ما السبب؟
Lebanon 24
مداهمة مكاتب شركة شهيرة جدّاً... ما السبب؟
14:10 | 2024-02-08
08/02/2024 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:30 | 2024-02-09
احذر استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام.. هذا ما يحدث لجسمك
10:47 | 2024-02-09
خبر سار لمستخدمي الفياغرا.. لن تصابوا بهذا المرض
04:28 | 2024-02-09
ما هي أسباب الصلع بين الذكور؟
01:36 | 2024-02-09
دواء جديد قد يوقف نمو سرطان الثدي العدواني!
23:59 | 2024-02-08
مرض البهاق وآثاره العضوية والنفسية على الأطفال
23:00 | 2024-02-08
تعرفي على مخاطر تناول الأدوية المسكنة أثناء الدورة الشهرية
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
09/02/2024 19:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
09/02/2024 19:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
09/02/2024 19:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24