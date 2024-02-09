فحوص أساسية للكشف المبكر عن مرض السرطان.. لا تهملها

من الجيد القول أن أن هناك فحوصا ‫يمكن إجراؤها للكشف المبكر عن أنواع معينة من السرطان، خاصة وأن آثار هذا المرض قد لا تظهر بشكل واضح أو مبكر.

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‫أوضحت وزارة الصحة الألمانية أنه يمكن اكتشاف الإصابة بسرطان عنق الرحم ‫من خلال أخذ مسحة من عنق الرحم. وينبغي للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن ‫بين 20 و34 عاما إجراء هذا الفحص، الذي يتم فيه أخذ عينة من عنق الرحم ‫وفحصها من حيث التغيرات في الخلايا، كما يتم الفحص من حيث الإصابة بعدوى ‫فيروس الورم الحليمي البشري "إتش بي في" (HPV).‫أوصت وزارة الصحة الألمانية النساء بدءا من عمر 30 عاما فما فوق بإجراء ‫فحص سنوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى طبيب أمراض النساء، كما أنه يشرح للمرأة ‫كيفية فحص الثدي بنفسها بانتظام في المنزل.‫وينبغي للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و69 عاما إجراء فحص ‫التصوير الشعاعي للثدي كل عامين، إذ يتم فحص الثديين بالأشعة السينية.‫ينبغي للرجال والنساء اعتبارا من عمر 35 عاما إجراء فحص سرطان الجلد كل ‫عامين. ويقوم طبيب الأمراض الجلدية بفحص الجلد على الجسم بأكمله بحثا عن ‫أية تغيرات.‫أوصت وزارة الصحة الألمانية الرجال فوق سن 50 عاما والنساء فوق سن 55 ‫عاما بإجراء تنظير القولون للكشف المبكر عن سرطان القولون. وإذا كانت ‫النتيجة طبيعية، يمكن إجراء تنظير القولون مرة أخرى بعد 10 سنوات على ‫الأقل.‫وأضافت الوزارة أنه يمكن أيضا الكشف المبكر عن سرطان القولون من خلال ‫فحص البراز من حيث وجود دم.‫ينبغي للرجال، الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، إجراء فحص سنوي للأعضاء ‫التناسلية والبروستاتا. ويتم إجراء الفحص من خلال تحسس البروستاتا من ‫المستقيم، كما يتم أيضا فحص العقد الليمفاوية في هذه المنطقة من الجسم.(الجزيرة نت)