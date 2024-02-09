خبر سار لمستخدمي الفياغرا.. لن تصابوا بهذا المرض

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كشف باحثون أن دراسة أجريت على الرجال، وجدت أن من وصفت لهم حبوب الفياغرا، كانوا أقل عرضة بنسبة 18 بالمئة، للإصابة بالخرف والزهايمر، ممن لم يتناولوا الأدوية.وبحسب صحيفة الغارديان، فإن التأثير كان أقوى لدى الرجال الذين حصلوا على أكثر الوصفات الطبية، حيث وجد العلماء انخفاضا بنسبة 44 بالمئة في خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى أولئك الذين تلقوا 21 إلى 50 وصفة طبية من حبوب علاج ضعف الانتصاب على مدار دراستهم.وفي حين أن النتائج مذهلة، إلا أن الدراسة الرصدية لا يمكنها تحديد ما إذا كانت الفياغرا والحبوب المماثلة تحمي من مرض الزهايمر أو ما إذا كان الرجال الأقل عرضة للإصابة بالمرض هم ببساطة أكثر عرضة لاستخدام الأقراص.وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة روث براور من جامعة UCL لندن: "لا يمكننا أن نقول إن الأدوية هي المسؤولة، لكن هذا يمنحنا غذاء للتفكير حول كيف نتحرك إلى المستقبل، ونحن الآن بحاجة إلى تجربة سريرية مناسبة للنظر في آثار هذه الأدوية على مرض الزهايمر لدى النساء والرجال على حد سواء."وقامت براور وزملاؤها بتحليل السجلات الطبية لأكثر من 260 ألف رجل تم تشخيص إصابتهم بضعف الانتصاب ولكن لم يكن لديهم أي دليل على وجود مشاكل في الذاكرة أو التفكير.وكان ما يزيد قليلا عن نصفهم يتناولون أدوية مثبطات PDE5، بما في ذلك السيلدينافيل (الذي يباع تحت اسم الفياغرا)، والأفانافيل، والفاردينافيل، والتادالافيل، وتمت متابعة الرجال لمدة خمس سنوات في المتوسط لتسجيل أي حالات جديدة لمرض الزهايمر.وقد وجدت الدراسات السابقة حول الفياغرا ومرض الزهايمر تأثيرات متناقضة. وفي عام 2021، أبلغ باحثون في كليفلاند كلينك في ولاية أوهايو عن انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 69 بالمئة بين مستخدمي الفياغرا، بينما وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد في عام 2021 عدم وجود تأثير وقائي لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الرئوي.وقال الدكتور إيفان كويتشيف، الباحث السريري البارز في جامعة أكسفورد: "هذا تطور مهم، حيث أن استخدام الأدوية الموجودة للوقاية من أمراض أخرى مثل الخرف هي استراتيجية واعدة لمنع تطور الخرف في المقام الأول".لكنه حذر من أنه سيكون من الصعب إجراء تجربة معماة خاضعة للتحكم بالعلاج الوهمي، حيث لا يعرف الأطباء ولا المرضى من يتلقى أي منها، نظرا للتأثيرات البارزة للأدوية.وقالت الدكتورة ليا مورسالين، رئيسة الأبحاث في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، إن تطوير أدوية لمرض الزهايمر مكلف وقد يستغرق سنوات عديدة.وأضافت: "إن القدرة على إعادة استخدام الأدوية المرخصة بالفعل لحالات صحية أخرى يمكن أن تساعد في تسريع التقدم وفتح آفاق جديدة للوقاية من الأمراض المسببة للخرف أو علاجها".وقال الدكتور مادهاف ثامبيسيتي، كبير الباحثين في المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، الذي لم تجد دراسته لعام 2021 أي تأثير وقائي للفياغرا، إن هناك دائما خطر وجود عوامل غير قابلة للقياس، مثل جودة نوم الأشخاص أو مدى سيطرتهم على مرض السكري. إنتاج نتائج كاذبة.كما شكك أيضا في مدى معقولية دواء مثل السيلدينافيل، والذي يستخدم فقط عند الحاجة إليه في المرضى الذين يعانون من ضعف الانتصاب، لتغيير مسار مرض تنكس عصبي متدرج ومزمن.وقال: "في حين أنه من المعروف أن السيلدينافيل يصل إلى الدماغ من الدم، فهل يمكن الحفاظ على مستوياته في الدماغ بتركيزات عالية بما فيه الكفاية على مدى فترة زمنية طويلة قد تكون ضرورية لتغيير مسار مرض الزهايمر؟".(عربي 21)