احذر استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام.. هذا ما يحدث لجسمك

تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو التليفون من العادات السيئة التى يفعلها الكثير من الأشخاص، لأنها تسبب تشتت الانتباه عن تناول الطعام، ولها أضرار كثيرة.

وأن تناول الطعام أثناء الإمساك بالتليفون يدخلك فى حالة من التنويم الإيحائى، ويجعلك لا تركز فى تناول الطعام وتأكل دون إدراك، لذا نتناول الطعام دون شعور بالشبع، وبالتالى نأكل كميات أكبر وهو ما يؤدي لزيادة الوزن.

وذكر موقع gomedii أن مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام تقلل من معدل الأيض ما يؤدي إلى هضم الطعام بشكل أبطأ وحرق الدهون ببطء.

ويرتبط تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون والهضم لأنك غير قادر على معالجة مقدار ما تأكله وما تأكله وهذا بدوره سيؤدي إلى مشاكل في الهضم لأن جسمك غير قادر على هضم كمية أو نوع الطعام الذي يتم تناوله بشكل صحيح.

وعندما يحتاج عقلك للتركيز على شيئين فى وقت واحد فإنه غير قادر على الاستمتاع بأي منهما بشكل صحيح.

إذا كان الجميع مهتمين أكثر بمشاهدة التلفزيون أو الإمساك بهاتفهم أثناء تناول الطعام، فلن يتم إجراء المحادثة التي تستمتع بها العائلات عادةً أثناء الوجبات، وسيكون هناك وقت أقل للترابط العائلي.