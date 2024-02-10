الموسيقى أفضل صديق في الشيخوخة

يمكن للنغمة المناسبة في الوقت المناسب أن تجعل اللحظة المثالية أفضل، وهذا ينطبق على أي عمر، لكن الموسيقى تلعب دوراً أكبر من ذلك في الشيخوخة بحسب استطلاع أجرته جامعة ميتشغان.

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وشارك في الاستطلاع 2600 شخص أعمارهم بين 50 و80 عاماً، وقال 75% منهم إن الموسيقى تساعدهم على تخفيف التوتر والاسترخاء، بينما يعتقد 73% أن الموسيقى تجلب لهم السعادة، وينظر 65% إلى الموسيقى كمصدر لتحسين الصحة النفسية والمزاج الأفضل.وبحسب "ستادي فايندز" هذا ليس كل شيء، إذ يستخدم 60% من المشاركين في الاستطلاع الموسيقى لتحفيز وتنشيط أنفسهم، في حين قال 31% إن الموسيقى تساعد على إبقاء العقل حاداً.وقالت الدكتورة جويل هاول الباحثة المشاركة: "الموسيقى لديها القدرة على جلب الفرح والمعنى للحياة. إنها منسوجة في نسيج الوجود للبشرية جمعاء".وأفاد معظم المشاركين بأنهم يستمعون إلى الموسيقى، 85% يستمعون إلى الأغاني عدة مرات على الأقل أسبوعياً، و80% شاهدوا العروض الموسيقية على التلفزيون أو الإنترنت عدة مرات على الأقل خلال العام الماضي، و41% حضروا على الأقل عدداً قليلاً من العروض الموسيقية الحية خلال العام الماضي.ويميل كبار السن ذوو الدخل الأعلى والتعليم العالي إلى حضور المزيد من الحفلات الموسيقية.