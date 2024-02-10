19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الوجبات الخفيفة من المكسرات لا تزيد الوزن
Lebanon 24
10-02-2024
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجد باحثون أن تناول المكسرات لا يؤدي إلى زيادة الوزن كما كان يعتقد سابقاً، وأن الذين يأكلون الجوز يحصلون على فوائد أكثر من غيرهم.
وأجريت الدراسة في جامعة فاندربيلت، وقدمت نتائج تتحدى المفاهيم الخاطئة، بينما تسلط الضوء على المكسرات كجزء مفيد من النظام الغذائي الصحي.
Advertisement
ووفق "ستادي فايندز"، استهدفت الدراسة الفئة العمرية بين 22 و36 عاماً، وهي فئة تظهر معدلات متزايدة من متلازمة التمثيل الغذائي، مثل: أمراض القلب والضغط والسكري.
وتم اختيار المشاركين بحيث يكون لدى كل مشارك عامل خطر واحد يتعلق بمتلازمة التمثيل الغذائي.
وخلال التجربة التي استمرت 16 أسبوعاً، حصلت مجموعة منهم على وجبات خفيفة من المكسرات، بما في ذلك الجوز والفستق، وحصلت مجموعة أخرى على وجبات خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات، مثل: المعجنات أو البسكويت، مرتين يومياً.
وأظهرت النتائج أن المشاركين من الجنسين في مجموعة المكسرات حافظوا على الوزن طوال فترة الدراسة، وأظهرت النساء انخفاضاً في محيط الخصر، بينما أظهر الرجال انخفاضاً في مستويات الأنسولين في الدم، وكلاهما مؤشرات لصحة الأيض.
وتتوافق هذه النتائج مع أبحاث سابقة أشارت إلى أنه حتى الاستهلاك العالي للمكسرات، مثل الفستق، لا يؤدي إلى زيادة الوزن.
كما بينت النتائج أيضاً أن الجسم قد يمتص سعرات حرارية أقل بنسبة 5% من المكسرات عما كان مقدراً سابقاً، ما يوفر تفسيراً معقولاً للنتائج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
14:05 | 2024-02-09
09/02/2024 02:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
15:33 | 2024-02-09
09/02/2024 03:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
06:09 | 2024-02-10
10/02/2024 06:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
13:08 | 2024-02-09
09/02/2024 01:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوّة مدربة" ستنتشر قرب لبنان.. من هي وما دورها؟
Lebanon 24
"قوّة مدربة" ستنتشر قرب لبنان.. من هي وما دورها؟
14:00 | 2024-02-09
09/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:57 | 2024-02-10
الموسيقى أفضل صديق في الشيخوخة
03:34 | 2024-02-10
أعراض السرطان "الصامتة".. ماذا تعرف عنها؟
02:46 | 2024-02-10
الأطعمة المعالجة خطر على الحمل.. اليكم آخر الدراسات
01:44 | 2024-02-10
لأول مرة.. يد اصطناعية تستشعر الحرارة
00:41 | 2024-02-10
كيف يمكن الاستفادة من المشاعر السلبية؟
23:00 | 2024-02-09
نصائح للتغلب على كثرة التبول في فصل الشتاء
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
10/02/2024 13:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
10/02/2024 13:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
10/02/2024 13:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24