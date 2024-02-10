الوجبات الخفيفة من المكسرات لا تزيد الوزن

وجد باحثون أن تناول المكسرات لا يؤدي إلى زيادة الوزن كما كان يعتقد سابقاً، وأن الذين يأكلون الجوز يحصلون على فوائد أكثر من غيرهم.

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وأجريت الدراسة في جامعة فاندربيلت، وقدمت نتائج تتحدى المفاهيم الخاطئة، بينما تسلط الضوء على المكسرات كجزء مفيد من النظام الغذائي الصحي.ووفق "ستادي فايندز"، استهدفت الدراسة الفئة العمرية بين 22 و36 عاماً، وهي فئة تظهر معدلات متزايدة من متلازمة التمثيل الغذائي، مثل: أمراض القلب والضغط والسكري.وتم اختيار المشاركين بحيث يكون لدى كل مشارك عامل خطر واحد يتعلق بمتلازمة التمثيل الغذائي.وخلال التجربة التي استمرت 16 أسبوعاً، حصلت مجموعة منهم على وجبات خفيفة من المكسرات، بما في ذلك الجوز والفستق، وحصلت مجموعة أخرى على وجبات خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات، مثل: المعجنات أو البسكويت، مرتين يومياً.وأظهرت النتائج أن المشاركين من الجنسين في مجموعة المكسرات حافظوا على الوزن طوال فترة الدراسة، وأظهرت النساء انخفاضاً في محيط الخصر، بينما أظهر الرجال انخفاضاً في مستويات الأنسولين في الدم، وكلاهما مؤشرات لصحة الأيض.وتتوافق هذه النتائج مع أبحاث سابقة أشارت إلى أنه حتى الاستهلاك العالي للمكسرات، مثل الفستق، لا يؤدي إلى زيادة الوزن.كما بينت النتائج أيضاً أن الجسم قد يمتص سعرات حرارية أقل بنسبة 5% من المكسرات عما كان مقدراً سابقاً، ما يوفر تفسيراً معقولاً للنتائج.