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صحة
بجرعتين من القرفة يومياً.. قاوموا أكثر الأمراض خطورة!
Lebanon 24
10-02-2024
|
06:36
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أظهرت دراسة جديدة أن تناول جرعتين يوميا من القرفة يمكن أن يمنع الإصابة بمرض السكري لدى الأشخاص المعرضين للخطر.
وجد باحثون في جامعة كاليفورنيا أن تناول ملعقة صغيرة من التوابل الحلوة يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم.
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قام العلماء بتجنيد 18 شخصا بالغا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وتم تشخيص إصابتهم بمقدمات مرض السكري.
اتبع المشاركون نظام غذائي غني بالكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، ولكنه خال من الخضار، لمدة شهر.
وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: تناول نصفهم كبسولة دواء وهمي مرتين يوميا، وتناولت المجموعة الأخرى كبسولة تحتوي على ملعقة صغيرة من القرفة.
ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا كبسولات القرفة لديهم مستويات سكر في الدم "أقل بشكل ملحوظ" من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.
وكتب الباحثون: "إن القرفة، وهي مكمل غذائي متاح على نطاق واسع ومنخفض التكلفة، قد تساهم في تحسين التحكم في الغلوكوز عند إضافتها إلى النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المرتبط بالسمنة".
ومع ذلك، حذر الباحثون غير المشاركين في الدراسة من أنه لا تزال هناك حاجة لتجارب أكبر.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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