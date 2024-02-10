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صحة

تدلّ على الخرف.. علامة مبكرة تظهر في العين قبل فقدان الذاكرة

Lebanon 24
10-02-2024 | 08:30
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أشارت طبيبة الأعصاب ماريان شابلو إلى ان إحدى العلامات الواضحة على الإصابة بالخرف قد تظهر مبكرا في العين قبل فقدان الذاكرة.

ويعتقد باحثون في مجال الصحة من جامعة كاليفورنيا أن العلامات الأولية للخرف يمكن أن يكتشفها أطباء العيون إذا شخصوا وجود حالة تعرف باسم الضمور القشري الخلفي (PCA)، والتي يشار إليها أيضا باسم متلازمة بنسون.
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تؤثر هذه الحالة على مناطق الدماغ المسؤولة عن مهام مثل التهجئة والحسابات والإدراك المكاني والمعالجة البصرية المعقدة، وتوصف أحيانا بأنها البديل البصري لمرض الزهايمر.

واقترحت شابلو أن التشخيص الأسرع لـ PCA يمكن أن يكون مفيدا للعديد من المرضى الذين هم في المراحل الأولية من تطور مرض الزهايمر.

وتظهر علامات متلازمة بنسون، وهي مؤشر رئيسي للتشخيص المبكر للخرف، عادة قبل سن الستين، وهو وقت أبكر من العلامات الأولى لفقدان الذاكرة والارتباك لدى المصابين بمرض الزهايمر.

ويعتقد الباحثون أن المتلازمة لا يتم تشخيصها بشكل كافٍ ويريدون زيادة الوعي بها وارتباطاتها بالتشخيص المبكر للخرف.
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