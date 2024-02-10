بينها الشوكولا.. 7 أطعمة تبقيك مستيقظاً طوال الليل!

عادة ما يتم ربط الأرق وعدم القدرة على النوم بشرب القهوة، ولكن هناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكافيين ويمكن أن تسبب الأرق.



ويمكن أن يكون للكافيين آثار ضارة مثل الصداع وزيادة القلق، لذلك قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على المنشطات الموجودة في نظامك الغذائي.

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وفي ما يلي مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تحرمك من النوم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:



1. الشوكولاتة الداكنة

على الرغم من الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، إلا أنه لا ينصح بتناولها قبل النوم. وتحتوي قطعة بوزن 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة على حوالي 80 ميليغرام من الكافيين.



وللمقارنة، تحتوي قطعة واحدة كاملة من شوكولاتة الحليب في المتوسط على 20 ميليغرام من الكافيين، لكن شوكولاتة الحليب تحتوي على نسبة أعلى من السكر، لذلك لا يُنصح بتناولها قبل النوم.



2. الشاي

يحتوي كل من الشاي الأحمر والشاي الأخضر على مادة الكافيين الموجودة بشكل طبيعي في الشاي.

ويحتوي كوب واحد من الشاي المخمر على حوالي 30 إلى 50 ميليغرام من الكافيين. ومع ذلك، فإن كمية الكافيين ستختلف اعتماداً على مدى قوة الشاي الذي تتناوله.



وتشمل أنواع الشاي التي لا تحتوي على الكافيين البابونج وشاي الفواكه والنعناع.



3. المشروبات الغازية

لا يقتصر الضرر المحتمل لتناول المشروبات الغازية على ارتفاع نسبة السكر، بل يحتوي العديد من هذه المشروبات على كميات عالية من الكافيين أيضاً. لذلك لن يكون من الحكمة تناول عبوة من المشروبات الغازية في المساء أو العديد منها على مدار اليوم.



4. الآيس كريم

يعتبر الآيس كريم من الأطعمة المفضلة في الأيام الحارة، ويمكن أن تحتوي نكهات معينة من الآيس كريم على مادة الكافيين.

ويقول اختصاصي التغذية روب هوبسون "يفضل اختيار آيس كريم بعيداً عن نكهة القهوة لأن القليل منه يمكن أن يحتوي على أكثر من 50 ميليغرام من الكافيين".

مع هذا، لا يقتصر الأمر على الآيس كريم بنكهة القهوة. فيمكن أن يحتوي آيس كريم الشوكولاتة أيضاً على مادة الكافيين المحفزة.



5. الحلويات

ينصح روب بالابتعاد عن الحلويات التي تحتوي على القهوة أو الشوكولاتة الداكنة، لأنها تحتوي على نسبة من الكافيين التي يمكن أن تسبب الأرق وقلة النوم.



6. حلوى النعناع

قد يكون تناول حلوى النعناع بعد العشاء منعشاً، ولكن قد تحتوي في بعض الأحيان على مادة الكافيين.



ويقول روب "النعناع بحد ذاته لا يحتوي على الكافيين، لكن يجب أن تتحقق من الملصق لأن بعض المنتجات المنكهة بالماتشا أو التي تحمل علامة النعناع ستحتوي على بعض الكافيين".



7. الكومبوتشا

الكومبوتشا هو مشروب مخمر يوفر فوائد صحية عديدة للأمعاء، وهو المفضل لدى المهتمين بالصحة ولكنه مصنوع من أوراق الشاي التي تحتوي بشكل طبيعي على مادة الكافيين.



وعلى الرغم من أن محتوى الكومبوتشا من الكافيين يميل إلى أن يكون ضئيلاً، إلا أنه لا يزال يستحق الإشارة إليه حيث أن 250 ميلي لتر من الكومبوتشا يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 15 ميليغرام من الكافيين. (24)