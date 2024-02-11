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صحة

هل الجلوس أمام الشاشة مدة طويلة يغير تركيبة الدماغ؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 03:30
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تشير الدراسات إلى أن تصفح الهاتف أو مشاهدة التلفزيون قبل النوم مباشرة قد يعطل أنماط النوم ويزيد من خطر زيادة الوزن وتدمير الدماغ.

 

الآثار الضارة للوقت الزائد أمام الشاشة

أشارت الأبحاث إلى أن الاستخدام المفرط للشاشة يمكن أن يكون له تأثير ضار على الأداء الأكاديمي والتطور الحسي الحركي والأداء التنفيذي، حيث تم ربط وقت الشاشة المبكر بضعف الأداء الأكاديمي والتدهور المعرفي في وقت لاحق من الحياة.

 ووفقًا لبحث نشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأطفال، فقد يكون استخدام الشاشة مرتبطا بتأخر نمو الأطفال الصغار.

 وتم ربط زيادة استخدام الشاشة لدى الأطفال بعمر عام واحد بالتأخر في التطور الحركي الدقيق بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية عند عمر عامين.

 

كيف يؤثر وقت الشاشة على دماغك

قد يخضع دماغك لتغيرات جسدية نتيجة لوقت الشاشة المفرط يسمى الجزء من الدماغ الذي يعالج المعلومات من الخارج بالقشرة. تعتبر فترة المراهقة فترة حاسمة لتطور القشرة. وقت الشاشة يمكن أن يعيق تطوره.

 بعض الأطفال الذين يستخدمون الشاشات لأكثر من سبع ساعات يوميًا لديهم قشرة دماغية أصغر من الأطفال الذين يستخدمون الشاشات بشكل أقل، وفقًا لدراسة تسمى التطور المعرفي لدماغ المراهقين (ABCD) تهدف التحقيقات اللاحقة إلى إظهار التأثيرات طويلة المدى على أدمغة الأطفال.

 

تقلبات مزاجية بسبب استخدام الشاشة

قد تتأثر صحتك النفسية بالإفراط في إرسال الرسائل النصية والتصفح و لا يزال الباحثون يبحثون في العلاقة بين استخدام الشاشة والحالة المزاجية. ومع ذلك، تربط بعض الأبحاث بين استخدام الشاشات بشكل أكبر وتفاقم أعراض الاكتئاب.

 يتأثر الاكتئاب بمجموعة واسعة من العوامل الإضافية. وفقًا لأبحاث أخرى، فإن الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت أمام الشاشات قد يصبحون غير مطيعين، ويلجأون إلى الشاشات كمخفف للتوتر، ويشعرون بالقلق عندما لا يستخدمون الموبايل.

 

ضعف نوعية النوم

قد يعاني الشباب من كوابيس تتعلق بالبرامج التلفزيونية التي شاهدوها قبل الذهاب إلى السرير مباشرةً قد يؤدي هذا أيضًا إلى انخفاض جودة النوم، وهو ما قد يفسر سبب استيقاظك وأنت تشعر بالاكتئاب والإرهاق.

( اليوم السابع)
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