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صحة

لماذا تتفاقم العديد من الأمراض في الربيع؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 07:15
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تشير الدكتورة غالينا شاخوفا إلى أن أسباب تفاقم العديد من الأمراض في فصل الربيع هي التغيرات التي تحصل في البيئة، وضعف مناعة الجسم بعد فصل الشتاء.
 
وتقول الدكتورة في حديث لـ Pravda.Ru: "تتفاقم العديد من الأمراض في فصل الربيع بسبب التغيرات في البيئة وضعف المناعة بعد فصل الشتاء. ومن أكثر الأمراض انتشارا في فصل الربيع الإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية والوهن. لذلك يجب الاستعداد لاحتمال تفاقم المرض وتعزيز منظومة المناعة".
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ووفقا لها، يمكن تعزيز منظومة المناعة باتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وترطيب وتهوية المكان والعناية بالنظافة الشخصية.

وتشير الطبيبة، إلى أنه إذا كان الشخص يعاني من أمراض ما أو لديه ميل للإصابة بها هناك إجراءات إضافية للوقاية منها عليه اتباعها.

وتقول: "من المفيد في حالة الحساسية، تجنب ملامسة مسببات الحساسية، أي الغبار وحبوب اللقاح أو وبر الحيوانات. أما في حالة الإنفلونزا ونزلات البرد، فتنصح بتجنب الاتصال بالمرضى والحفاظ على النظافة الكاملة، بما في ذلك استخدام المناديل المبللة التي يمكن التخلص منها عند العطس أو السعال". (روسيا اليوم) 
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