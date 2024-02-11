5 أطعمة لذيذة تساعدك على الإقلاع عن التدخين





وهناك الكثير من البدائل الخالية من النيكوتين والتي يمكن أن تساعد في التخلص من هذه العادة وتؤدي إلى حياة خالية من التدخين.

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وبالإضافة إلى البدائل الخالية من التدخين مثل أكياس النيكوتين أو علكة أو لصقات النيكوتين، هناك أيضاً أطعمة يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي لتساعدك على الإقلاع عن التدخين. وفيما يلي مجموعة من هذه الأطعمة، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية:



تناول المزيد من الأجبان يواجه الكثيرون صعوبة في التخلص من عادة التدخين السيئة. لكن لحسن الحظ، إذا كنت ترغب بالإقلاع عن التدخين للحفاظ على صحتك، يمكن لنظامك الغذائي أن يساعد على تحقيق هدفك.وهناك الكثير من البدائل الخالية من النيكوتين والتي يمكن أن تساعد في التخلص من هذه العادة وتؤدي إلى حياة خالية من التدخين.وبالإضافة إلى البدائل الخالية من التدخين مثل أكياس النيكوتين أو علكة أو لصقات النيكوتين، هناك أيضاً أطعمة يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي لتساعدك على الإقلاع عن التدخين. وفيما يلي مجموعة من هذه الأطعمة، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية:

إن إضافة المزيد من الأجبان إلى نظامك الغذائي سوف يحد من الرغبة الشديدة في السجائر حيث يقال إن منتجات الألبان تجعل مذاق السجائر أسوأ.



وفي المرة القادمة التي تشعر فيها بالرغبة في التدخين، تناول قطعة من الجبن، أو اشرب كوباً من الحليب أو تناول اللبن الزبادي، لن يؤدي ذلك إلى كبح الرغبة الشديدة لديك بالتدخين فحسب، بل سيجعلك أيضاً تكره طعم السجائر أيضاً.



شاي الجينسنغ

شاي الجينسنغ هو شاي عشبي معروف بشكل أساسي بخصائصه المعززة للطاقة، ومعروف أيضاً أنه يقلل من تأثير النيكوتين على الجسم، لذلك فإن هذا الشاي العشبي ضروري عندما يتعلق الأمر بتقليل كمية التدخين. وكلما قل تأثير النيكوتين على جسمك، قلّت جاذبية تدخين السجائر.

البوشار

يعاني معظم المدخنين من الشعور المتزايد بالجوع عندما يحاولون الإقلاع عن التدخين وتزيد لديهم الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة طوال الوقت.



ويعد البوشار وجبة خفيفة مثالية منخفضة السعرات الحرارية للاستمتاع بها أثناء محاولة الإقلاع عن التدخين.



وللحد من الرغبة الشديدة بالتدخين، جرب البوشار المملح، لأن ذلك قد يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.



أعواد القرفة

ربما يكون الطعام الأكثر غرابة الذي يساعدك على الإقلاع عن التدخين هو أعواد القرفة التي تمنحك نكهة حارة، وبالتالي تقلل من الرغبة الشديدة في التدخين على الفور.



وبالإضافة إلى أنها مليئة بالفوائد الصحية، يساعد الشعور بإمساك أعواد القرفة أيضاً نفسياً عندما يتعلق الأمر بالتخلص من هذه العادة.



علكة النعناع أو العلكة الخالية من السكر

العلكة الخالية من السكر أو علكة النعناع هي أفضل طريقة للحد من الرغبة الشديدة بالتدخين، فهي لا تبقي فمك مشغولاً في الوقت الذي تريد فيه تدخين سيجارة فحسب، بل إن مذاق النعناع الذي يدوم طويلاً يعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ترغب في تدخين سيجارة أخرى.



تأكد من اختيار المنتجات الخالية من السكر، حيث أن السكر معروف بالفعل بتعزيزه لمذاق السجائر، وهو ما لن يكون مثالياً إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين.