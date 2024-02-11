كيف تكشف العينان عن الإصابة بالتهاب المفاصل؟

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كشفت طبيبة العيون فرانشيسكا ماركيتي من عيادة "روتو دراي إيد"، لصحيفة إكسبرس البريطانية، عن علامة لا يعرفها الكثيرون لالتهاب المفاصل الروماتويدي الذي يعد ثاني أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعاً.

وقالت الطبيبة ماركيتي، إن جفاف العينين هو أحد العلامات التحذيرية لالتهاب المفاصل الروماتويدي، إذ يمكن أن يسبب الالتهاب الناجم عن هذا المرض، تشوهات في الغدد الدمعية، مما يقلل بشكل كبير من إنتاج السوائل، وبالتالي إصابة العينين بالجفاف. يعاني ملايين الأشخاص في العالم من مشكلة التهاب المفاصل، التي تؤدي إلى الألم وتيبس المفاصل وصعوبة الحركة، وكما هو الحال مع أي مشكلة صحية أخرى، كلما تم اكتشاف مؤشرات المرض مبكراً، كلما كان العلاج أكثر فعالية.كشفت طبيبة العيون فرانشيسكا ماركيتي من عيادة "روتو دراي إيد"، لصحيفة إكسبرس البريطانية، عن علامة لا يعرفها الكثيرون لالتهاب المفاصل الروماتويدي الذي يعد ثاني أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعاً.وقالت الطبيبة ماركيتي، إن جفاف العينين هو أحد العلامات التحذيرية لالتهاب المفاصل الروماتويدي، إذ يمكن أن يسبب الالتهاب الناجم عن هذا المرض، تشوهات في الغدد الدمعية، مما يقلل بشكل كبير من إنتاج السوائل، وبالتالي إصابة العينين بالجفاف.

ووفقاً للدكتورة ماركيتي، فإن الجفاف يؤثر عادة على كلتا العينين، ويمكن أن يتسبب بالأمور التالية:

- إحساس لاذع أو حارق في العينين

- مخاط خيطي داخل أو حول العينين

- حساسية للضوء

- احمرار العينين

- الإحساس بوجود شيء ما في العينين

- صعوبة في ارتداء العدسات اللاصقة

- صعوبة القيادة ليلاً

- تدميع العينين

- عدم وضوح الرؤية أو تعب العينين



علاج جفاف العينين

يتطلب جفاف العينين العلاج، لتفادي الأضرار المحتملة، بما في ذلك تندب العينين الذي قد يؤدي إلى فقدان الرؤية إذا ترك دون علاج.

وعلى الرغم من أن الدكتورة ماركيتي تنصح باستخدام قطرات العين المتاحة دون وصفة طبية لحل مشكلة جفاف العينين، إلا أنها تؤكد على ضرورة استشارة الطبيب في حال لم تُجدِ القطرة نفعاً.

جفاف العينين علامة على باركنسون

أشارت الدكتورة ماركيتي، إلى أن جفاف العينين قد يكون أيضاً مؤشراً على مرض باركنسون، إذ يعاني أكثر من 60٪ من مرضى باركنسون من جفاف العينين، وذلك نتيجة ضعف في آلية عمل الرموش لديهم، إضافة إلى أن بعض أدوية مرض باركنسون قد تؤثر على صحة العينين.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

- آلام وتصلب المفاصل

- تورم وسخونة واحمرار حول المفاصل

- التعب ونقص الطاقة

- الحرارة العالية

- التعرق

- شهية سيئة

- فقدان الوزن

- جفاف العينين

- ألم في الصدر