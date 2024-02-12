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صحة

الجري وسيلة لفقدان الوزن على المدى القصير.. هذا ما أظهرته آخر الدراسات

Lebanon 24
12-02-2024 | 04:00
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أظهر بحث جديد في جامعة يوفاسكولا بفنلندا أن الجري عادة ما يؤدي إلى فقدان الوزن خلال فترة قصيرة، كما أنه يساعد في منع استعادة الوزن مرة أخرى.
وعلى الرغم من أن الأدلة تشير إلى أن الجري هو وسيلة فعالة للحفاظ على كتلة دهنية صحية، إلا أن هذا لا يعني أن نظام الجري الشامل هو أفضل وسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية.
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وبدلا من ذلك، يفضل اتباع نهج متوازن، يجمع بين أنشطة التحمل مثل: الجري مع تدريبات القوة أو المقاومة، وفق "مديكال نيوز توداي".

ووجد الباحثون أن جلسات التمرين المتكررة من 4 إلى 6 مرات في الأسبوع هي أيضاً فعالة للغاية لتقليل الدهون في الجسم، وأنها أفضل بكثير من ممارسة التمارين الرياضية مرتين في الأسبوع وعدم القيام بأي شيء آخر لبقية الأسبوع.

واعتمدت الدراسة على بيانات من دراسة أكبر شملت فئتين، الأولى أعمارهم بين 20 إلى 39 عاماً، والثانية تتراوح أعمارهم بين 70 إلى 89 عاماً من الذكور النشطين بدنياً، ومنهم بعض العدائين والرياضيين السابقين.

وأظهرت النتائج أنه حتى بالنسبة لمن لا يرغبون في تكوين كتلة عضلية من خلال تمارين المقاومة، ويفضلون الركض، فإن فوائد الركض الصحية تتعدد، وتساعد على الحفاظ على الوزن بعد فقدانه.
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