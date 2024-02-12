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صحة
أطعمة "تدمّر" الدماغ... البطاطس المقلية أحدها!
Lebanon 24
12-02-2024
|
15:42
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يتأثر الدماغ عادة بالعمر وتكون مشاكل الذاكرة منتشرة بين كبار السن. لحسن الحظ، يمكننا المساعدة في الحفاظ على قوة أدمغتنا بأفضل قدر ممكن عبر اتباع نظام غذائي صحي وتجنّب الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بخلايا الدماغ.
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وكشفت طبيبة العلاج الطبيعي، جانين بورينغ من الولايات المتحدة، في مقطع فيديو على "تيك توك" عن 3 أطعمة يمكن أن "تدمر الدماغ".
ووفقا للدكتور بورينغ، فإن هذه الأطعمة هي:
- سمك أبو سيف: في حين يعتقد في كثير من الأحيان أن الأسماك غذاء يعزز الدماغ بسبب محتواها من أوميغا 3، إلا أنه يجب تجنب سمك أبو سيف. ويرجع ذلك إلى مستويات الزئبق العالية الموجودة في هذه الأسماك، وهذا المعدن الثقيل سيدمر خلايا الدماغ.
- السمن: يقول الخبراء الصحيون إن الدهون الموجودة في السمن تضر بالدماغ. ووفقاً للدكتورة بورينغ، السمن عادة ما يكون مصنوعا من الدهون المتحولة "وهو ما يسبب التهابا شديدا للجسم بالكامل، ولكن بشكل خاص لعقلك وجهازك العصبي أيضا".
- البطاطس المقلية: تشير الدكتورة بورينغ إلى أن البطاطس المقلية عادة ما تكون مقلية بالزيت النباتي أو زيت الكانولا، وهذه الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة هي أيضا مسببة لالتهابات شديدة، وقد أظهرت الدراسات أن "تناول الكثير من الطعام المقلي يقلل من قوة عقلك".
المصدر:
روسيا اليوم
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