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صحة

فاكهة لذيذة تُحسّن المزاج بـ4 أيام فقط

Lebanon 24
12-02-2024 | 23:00
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أظهرت دراسة جديدة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، أن تناول فاكهة الكيوي يمكن أن يحسّن المزاج ويعزز الحيوية خلال أربعة أيام فقط.

وأجرى فريق البحث، من جامعة Otago نيوزيلندا، تحليلا غذائيا لمدة ثمانية أسابيع شمل 155 شخصا بالغا يعانون من انخفاض فيتامين "سي".
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وتناول المشاركون إما مكملات فيتامين "سي"، أو الدواء الوهمي، أو ثمرتين من فاكهة الكيوي يوميا، ثم أبلغوا عن حيويتهم ومزاجهم وجودة نومهم ونشاطهم البدني عبر استطلاعات الهاتف الذكي.

 
وبيّنت النتائج أن فاكهة الكيوي حسّنت الحيوية والمزاج خلال أربعة أيام، وتصل التأثيرات الإيجابية إلى ذروتها خلال 14-16 يوما.

ومن ناحية أخرى، أدت مكملات فيتامين "سي" إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل طفيف حتى اليوم الثاني عشر.
 
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