طريقة فعالة لتخفيف الألم لدى الناجين من السرطان

يعاني المصابون بالسرطان غالبا من ألم مستمر، لكن دراسة جديدة كشفت أن هناك طريقة يمكن أن تساعد على تقليل شدة ذلك الألم.



أظهرت دراسة جديدة أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم لدى الناجين من مرض السرطان.

Advertisement

وعلى الرغم من أن النشاط البدني قد أثبت فعاليته في تقليل أنواع مختلفة من الألم في الماضي، إلا أن آثاره على الألم المرتبط بالسرطان لم تكن واضحة.

وتوصي الإرشادات الأميركية بممارسة 150 دقيقة (ساعتين و30 دقيقة) إلى 300 دقيقة (5 ساعات) أسبوعيا من التمارين الرياضية متوسطة الشدة، أو 75 دقيقة (ساعة و15 دقيقة) إلى 150 دقيقة (ساعتين و30 دقيقة) أسبوعيا من التمارين الرياضية القوية. (روسيا اليوم)