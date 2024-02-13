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صحة

طريقة فعالة لتخفيف الألم لدى الناجين من السرطان

Lebanon 24
13-02-2024 | 11:00
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يعاني المصابون بالسرطان غالبا من ألم مستمر، لكن دراسة جديدة كشفت أن هناك طريقة يمكن أن تساعد على تقليل شدة ذلك الألم.

أظهرت دراسة جديدة أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم لدى الناجين من مرض السرطان.
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وعلى الرغم من أن النشاط البدني قد أثبت فعاليته في تقليل أنواع مختلفة من الألم في الماضي، إلا أن آثاره على الألم المرتبط بالسرطان لم تكن واضحة.
 
وتوصي الإرشادات الأميركية بممارسة 150 دقيقة (ساعتين و30 دقيقة) إلى 300 دقيقة (5 ساعات) أسبوعيا من التمارين الرياضية متوسطة الشدة، أو 75 دقيقة (ساعة و15 دقيقة) إلى 150 دقيقة (ساعتين و30 دقيقة) أسبوعيا من التمارين الرياضية القوية. (روسيا اليوم) 
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