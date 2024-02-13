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صحة

فوائد البقدونس الصحية.. حماية للجسم من الأمراض

Lebanon 24
13-02-2024 | 15:00
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البقدونس بأوراقه الصغيرة السحريه مليء  بالفوائد الصحية الهامة للجسم، يعتبر من أهم وأكثر الورقيات فائدة ومليء بالعناصر والفيتامينات، كما أنه غني بالمياة والكثير منا يحتاج إلى إضافته لنظامه الغذائي، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع rendezvous Colorado

 
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وأوضح التقرير أن البقدونس أحد أهم الاعشاب التي تضاف جافة أو باوراقها الخضراء الطازجة  على الطعام لمذاقها المميز فضلا عن فوائدها التي لا حصر لها فهو من عائلة الجزر والكرفس ايضا كما أنه يعمل على تعزيز الشهية.

 

 وأكد التقرير أن البقدونس غني بالعناصر الغذائية الصحية التي تعزز من مناعة الجسم نظرا لاحتوائه على فيتامين سي الهام والضروري كذلك يحتوي على فيتامين k ، ذلك الفيتامين الهام للجسم ولبناءه، والهام والضروري لبناء دفاعات الجسم ضد المرض لذا فهو مفيد في الشتاء بشكل كبير مع تكرار  العدوى.

 

والبقدونس من الورقيات الهامه التي تحتوي على كم هائل من العناصر والفيتامينات كما أنه يساعد على تحسين صحة الكلى وتحصين صحة الجهاز الهضمي فهو يعمل على تعزيز الهضم والإخراج فمعه لا يعاني الشخص من التعسر الهضمي ولا التعثر الاخراجي فلا يعاني الإمساك فضلا عن أنه يمد الجسم بالترطيب ويقوم مشكلة الجفاف.

 

وهو يعزز من صحة الجسم ونضارته وقوته لأنه يحتوي على مضادات تأكسد طبيعية تلك التي تقاوم المشكلات التي تصيب الخلايا في الجسم مما يعزز من صحة الجسم ونضارته كما أنه يقاوم تشققات الجلد وجفافه بالإضافة لجفاف الجسم بشكل عام والذي يزيد في الطقس البارد، يمكن استخدامه كمشروب دافئ بإضافته على المياه الدافئة او إضافته للأطعمة المختلفة، كما أن تناوله مفيد للغاية خاصة مع البروتين ونوعيات الطعام الأخرى أنه يعزز من هضم وامتصاص الطعام.

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