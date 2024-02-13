قبل صيام رمضان.. نصائح ضرورية لمرضى السكري

ايام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك ويجب على أصحاب الأمراض المزمنة أن يذهبوا للطبيب قبل الشهر الفضيل، وبشكل خاص مريض السكر الذى يجب أن يزور طبيبه قبل شهر رمضان المبارك لأسباب عديدة منها تعديل جدول تناول الأدوية ومواعيدها.

وفى بعض الحالات يكون الصيام ضارًا لصحة المريض بسبب الخطورة التى تحدث من قلة الطعام وتأثيرها على نسبة السكر فى الدم، ولكن هذا فى بعض الحالات والطبيب وحده هو الذي يستطيع تقييم ذلك، واصرار بعض المرضى على الصيام رغم أن حالتهم لا تسمح .

ويقوم الطبيب بضبط وتنظيم السكر قبل الصيام تجنب لحدوث المضاعفات، مضيفا أنه يقوم أيضا بتوضيح المضاعفات والمخاطر التى قد تحدث مع الصيام وكيف نتعامل معها ومتى يجب كسر الصيام.

وأيضا يقوم الطبيب بتعديل علاجك كليا فى الصيام سواء من نوع العلاج وطريقه الإعطاء كما يقوم بتعديل الجرعات ومواعيد تناول الأدوية.