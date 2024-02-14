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صحة

اليكم أسباب انخفاض درجة حرارة الجسم

Lebanon 24
14-02-2024 | 00:32
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يمكن أن تشير درجة حرارة الجسم التي تكون دون 35.8 درجة مئوية إلى داء السكري أو فقر الدم، أو أمراض أخرى.


ووفقا للأطباء دميتري دولغوشيف أخصائي أمراض القلب والدكتورة يوليا زاكييفا أخصائية الأمراض الصدرية، يمكن أن تتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية بين 35.5 و 37.4 درجة مئوية. وتعتبر درجة الحرارة أقل من 35.8 درجة منخفضة. ومن بين الأمراض التي يمكن أن تسبب انخفاض درجة الحرارة: فقر الدم (انخفاض الهيموغلوبين)، داء السكري، أو انخفاض مستوى السكر في الدم، قصور الغدة الدرقية (نقص هرمونات الغدة الدرقية)، قصور الغدة الكظرية، متلازمة الوهن. يحدث اضطراب في مركز التنظيم الحراري في الدماغ (تحت المهاد) مع الاكتئاب والعدوى الفيروسية والتسمم والصدمات. كما يمكن أن يخفض تناول بعض الأدوية درجة حرارة الجسم، بما فيها مضادات الذهان والحبوب المنومة وأدوية ضغط الدم.
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والشروط الأساسية لانخفاض درجة الحرارة هي فقدان الوعي، والإصابة، وعدم الحركة لفترة طويلة، وانخفاض مستوى السكر في الدم، والتشنجات، والجلطة الدماغية، والتسمم، والالتهابات الشديدة.

أما بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، فقد يكون انخفاض درجة حرارة الجسم أمرا طبيعيا لأن حركتهم محدودة، كما أن سرعة عملية التمثيل الغذائي لديهم منخفضة. ويمكن للطبيب فقط تقييم ما إذا كان انخفاض درجة حرارة جسمهم يهدد صحتهم وحياتهم أم لا.
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