عيد الحب.. فوائد صحية ونفسية للدعم العاطفي فى "الفالنتاين"

14 شباطهو عيد الحب، ويساعد الشعور بالحب في إطلاق هرمون الأوكسيتوسين، مما يعزز الهدوء والترابط وخفض ضغط الدم، كما أن الدعم الاجتماعي من الأحباء يعزز المرونة وآليات التكيف خلال الأوقات الصعبة، كما يؤثر الدعم العاطفي والقبلات بين الأزواج على ميكروبيوم الأمعاء ويمكن أن يزيد من تدفق اللعاب، مما يساعد على الحماية من التسوس.

والحب يلعب دورًا رائعا في تحسين الصحة، وله تأثيرات مفيدة على الصحة العقلية والجسدية، فعاطفياً، يعزز الحب مشاعر الأمان والانتماء والسعادة، ويقلل التوتر والقلق والاكتئاب.

فإن الإشباع العاطفي والرفقة الموجودان في الحب بأشكاله المختلفة، والتي يتم التعبير عنها على سبيل المثال بقبلة، تساهم في طول العمر، وصحة القلب والأوعية الدموية، ووظيفة المناعة، ونوعية الحياة بشكل عام، مما يسلط الضوء على دورها الأساسي في الصحة الشاملة.

ويلعب الدعم العاطفي دورًا في تحسين الصحة من خلال تحفيز الاستجابات الفسيولوجية التي تفيد الصحة العامة، فيحدث ارتفاع في هرمون الأوكسيتوسين، "هرمون الحب"، مما يقلل من التوتر ويزيد من مشاعر الترابط والحميمية، كما أن التقبيل يعزز مستويات الدوبامين والسيروتونين، مما يعزز المتعة والسعادة.

والدعم العاطفي والقبلات بين الأزواج تحرق ما يصل إلى 26 سعرة حرارية في الدقيقة، وهذا يعني أنها تساعد في فقدان الوزن الزائد، ومن الفوائد الأخرى:

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- تحسين صحة القلب:

معدل ضربات قلبك يزيد، مما يحسن صحة القلب، كما سبق في ممارسة الرياضة، أظهرت زيادة معدل ضربات القلب أن زيادة تدفق الدم وتمدد الأوعية الدموية يؤدي أيضًا إلى تحسين تشنجات الحيض والصداع.

- يؤثر على الميكروبيوم المعوي لديك:

يمكن تبادل ما يصل إلى 10 مليون إلى 1 مليار بكتيريا تمثل 278 نوعًا مختلفًا خلال قبلة بين الأزواج، مع تصنيف 95٪ من هذه الكائنات الحية على أنها غير مسببة للأمراض للأفراد ذوي الكفاءة المناعية.

-تحسين الصحة العاطفية:

يفرز الدماغ الإندورفين والدوبامين والأوكسيتوسين والسيروتونين ويخفض الكورتيزول (هرمون التوتر). في المرة القادمة التي تشعر فيها بالحزن والاكتئاب.