ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بعد الساعة 8 مساءً؟

تأخير تناول الطعام أمر غير مفضل لدى خبراء التغذية، ولكن لماذا يعتبر تناول الطعام بعد الساعة الثامنة أمرًا غير صحي؟ وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، ينصح خبراء التغذية عمومًا بتناول وجبتك الأخيرة في اليوم قبل 2-3 ساعات على الأقل من موعد النوم، وهناك أسباب عديدة تمنع من الذهاب إلى النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

توقيت الوجبات له أهمية قصوى لأنه يمكن أن يؤثر على العديد من الجوانب الصحية مثل الهضم ، والتمثيل الغذائي، والصحة العامة، لذا فإن تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً غير صحي ومرتبط بعدد من الآثار الجانبية كما يلى:

يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن

يعتبر الوجبات ليس هو العامل الوحيد الذي يساهم في زيادة الوزن، ولكن نوعيات الطعام أيضا، فمثلا تناول الوجبات السريعة والمقلية أحد العوامل التي تساهم في زيادة الوزن الذي يؤدي إلى زيادة الوزن، غالبًا ما يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية مما يعطل نظام إدارة الوزن. ومع ذلك، فإن توقيت والكمية الإجمالية ونوعية الطعام، والتمثيل الغذائي، ومستوى النشاط، والعوامل الوراثية مهمة أيضًا.

سوء الهضم

عندما النوم مباشرة بعد تناول الطعام، قد لا يعمل جهازك الهضمي بشكل صحيح على الطعام، ومن الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى الامتناع عن تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً هو أن عمليات الهضم في الجسم تتباطأ بشكل طبيعي في الليل.

اضطراب النوم والأرق

تناول وجبات كبيرة وثقيلة بالقرب من وقت النوم يعرقل هذه عملية الهضم ويؤدي إلى عدم الراحة وعسر الهضم وغيرها من المشكلات ذات الصلة التي تجعل من الصعب النوم.

يؤثر على عملية التمثيل الغذائي

تشير بعض الأدلة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل من المرجح أن يكون له آثار على استقلاب الجلوكوز وحساسية الأنسولين، وقد أظهرت دراسات مختلفة أن تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات بعد الساعة 8 مساءً يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر وإعاقة تحمل الجلوكوز لدى بعض الأفراد، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري أو مقاومة الأنسولين.

( اليوم السابع)