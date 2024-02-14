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صحة

أعراض أورام الغدة الدرقية

Lebanon 24
14-02-2024 | 23:00
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أن صعوبة البلع يمكن أن تكون أحد أعراض وجود ورم في الغدة الدرقية، وأنه يجب الانتباه لأى مشكلة صحية تحدث واستشارة طبيبك لأن الاكتشاف المبكر يساعد في علاج أي ورم بشكل أفضل ويقلل من خطر المضاعفات.

 
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وأن الغدة الدرقية دورها في الجسم إفراز هرمونين مسئولين عن تنظيم وظائف الجسم، ويحدث ورم فيها غالبًا بسبب: وجود التهابات في الغدة، أو التعرض للإشعاع، أو وجود تاريخ عائلي للمرض.

 

وأعراض ورم الغدة الدرقية قد تتشابه مع أعراض مشاكل صحية أخرى ومنها بحة في الصوت، صعوبة البلع أو التنفس، ظهور كتلة في الرقبة.

 

وينصح بضرورة الكشف المبكر والإطمئنان قبل حدوث أي مضاعفات لأن اكتشاف أورام الغدة الدرقية في المرحلة الأولى أو التانية يساعد في العلاج بشكل كبير.

 

وبحسب موقع "southern" إذا كنت تعاني من اضطراب في الغدة الدرقية، فقد تشعر كما لو كان لديك كتلة في حلقك عند البلع وفي بعض الحالات، تقع الغدة الدرقية في قاعدة رقبتك، وعندما تتضخم، يمكن أن تضغط على القصبة الهوائية. 

 

هناك عدة حالات قد تتضخم فيها الغدة الدرقية وتسبب مشاكل في البلع وهي:

 

قصور الغدة الدرقية (إنتاج كمية قليلة جدًا من هرمون الغدة الدرقية)

 

مرض جريفز (هجوم المناعة الذاتية على الغدة الدرقية)

 

فرط نشاط الغدة الدرقية (إنتاج الكثير من هرمون الغدة الدرقية)

 

التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو (هجوم المناعة الذاتية على الغدة الدرقية)

 

أعراض مشاكل البلع

 

تعني صعوبة البلع (عسر البلع) أن البلع يتطلب مجهودًا إضافيًا بدلًا من مرور الأطعمة والسوائل عبر المريء دون عناء، قد تلاحظ أنه يتعين عليك مساعدة الطعام مع بذل بعض الجهد الإضافي أثناء البلع قد تشعر وكأن شيئًا ما في حلقك.

 
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