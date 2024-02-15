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صحة

متى يحدث شلل المعدة وكيف نتجنبه؟

Lebanon 24
15-02-2024 | 07:54
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يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى أمراض مختلفة، بما فيها مشكلات في الجهاز الهضمي: حرقة، انتفاخ، غازات. وبالإضافة إلى ذلك، قد يحدث شلل في المعدة.
 
ويقول الدكتور نيكيتا خارلوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي: "يمكن أن تتسع المعدة لـ 10 لترات أو أكثر. إذا كانت"مدربة" على ذلك، لأن لها إمكانات كبيرة. وكما هو معروف توجد في الولايات المتحدة مسابقات تناول الطعام بين أشخاص محترفين تحظى بشعبية كبيرة. يأكل المشاركون في هذه المسابقات ما يصل حجمه إلى 10 لترات ويعانون من شلل المعدة وهذا مفيد للفوز بالمسابقة، ولكن ليس له أي فائدة للصحة".
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ووفقا للطبيب، عندما تصاب المعدة بالشلل والانتفاخ، يختفي لدى الشخص رد فعل التقيؤ، لذلك يمكنه تناول الكثير من الطعام. ومع ذلك، تضعف الوظيفة الحركية، أي لا يتحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي، ما يحدث انسدادا.

وينصح الطبيب لتجنب شلل المعدة بتعديل النظام الغذائي وعدم الإفراط في تناول الطعام، بحيث يجب ألا تزيد كمية الطعام التي يتناولها الشخص في الوجبة الواحدة عن 300 غرام. (روسيا اليوم) 
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