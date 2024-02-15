رجيم الأرز للتخلص من الوزن الزائد

ريجيم الأرز هو نظام غذائي عالي الكربوهيدرات وقليل الدهون ومنخفض الصوديوم يركز على التقليل من الملح والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

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كيف يعمل ريجيم الأرز لانقاص الوزن؟

وفقا للخبراء، فإن اتباع حمية الأرز لا تعني الاستمرار في تناول الأرز، حيث توصي الخطة الغذائية بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والاحتفاظ بمذكرة طعام، والتأمل للمساعدة في تحقيق التوازن وإدارة التوتر.ويستخدم الأطعمة الغنية بالألياف التي يتم استهلاكها مع الأرز مثل الفواكه والخضراوات والفاصوليا والحبوب كمصدر رئيسي للتغذية.يحد نظام الأرز الغذائي من استهلاك منتجات الألبان.

تتبع خطة النظام الغذائي للأرز بدلًا من السعرات الحرارية حيث توصي بالبدء بمستوى أقل من السعرات الحرارية ثم زيادة ما يصل إلى حوالي 1200-1500 سعر حراري يوميًا.

هل ريجيم الأرز فعال لإنقاص الوزن

وفقا للخبراء، فإن أي نوع من خطة الوجبات التي تقلل السعرات الحرارية وتركز على تناول الخضراوات الطازجة والبروتين ستكون دائما فعالة في فقدان الوزن ولكن من المهم أيضًا تناول ما يكفي من السعرات الحرارية أيضًا.

ومع ذلك، اعتمادًا على عملية التمثيل الغذائي لديك والنشاط البدني، يجب أن يكون هناك نقص كافٍ في السعرات الحرارية لفقدان الوزن بشكل فعال.

ويساعدك النظام الغذائي أيضًا على تعلم التحكم في حصة الطعام والبدء في تناول المزيد من الأطعمة الطازجة والصحية التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أعضائك الحيوية مثل القلب والمعدة والكبد وما إلى ذلك.

وفقًا لخبراء التغذية، فإن إحدى أكبر فوائد رجيم الأرز هو أنه يحتوي على الكربوهيدرات، على عكس العديد من الحميات الغذائية الأخرى التي تركز على تناول الأطعمة والوجبات منخفضة الكربوهيدرات. نظرًا لأن أجسامنا تحتاج إلى المزيد من الكربوهيدرات لتعمل بكفاءة، يستخدم الجسم الكربوهيدرات كطاقة.

يركز نظام الأرز الغذائي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز أو البطاطا الحلوة أو الشوفان، بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة مثل البسكويت والكعك.

مجرد قطع الكربوهيدرات من نظامك الغذائي يمكن أن يسبب التعب الزائد والإرهاق وضباب الدماغ وزيادة الجوع، لكن خطة النظام الغذائي هذه تمنع هذه الأعراض عن طريق تزويد جسمك بالكربوهيدرات المعقدة بدلاً من ذلك.