ما أعراض برد العظام الصدرية؟

نزلة البرد في الصدر من المشاكل الصحية الشائعة والتي تسمى أيضاً التهاب الشعب الهوائية الحاد، ويمكن أن يستمر هذا الالتهاب لمدة أقل من 3 أسابيع.

وأن نزلة البرد في الصدر تسبب أعراضاً عديدة منها: الكحة، ألم الصدر، التعب والإرهاق، ألم الجسم، التهاب في الحلق، صداع.

وعادةً ما يتحسن التهاب الشعب الهوائية الحاد من تلقاء نفسه، دون استخدام المضادات الحيوية، وعلاجها يشتمل الراحة التامة وشرب السوائل بكثرة واستخدام مزيلات الاحتقان لتخفيف انسداد الأنف.

واستخدام المضادات الحيوية دون ضرورة، لا تعالج فقط إلا الأمراض البكتيرية، ونزلات البرد مرض فيروسى وبالتالي لن تساعدك المضادات الحيوية في الشعور بالتحسن.وينصح أيضاً باستنشاق البخار لتخفيف انسداد الأنف وكذلك استخدام الأدوية المسكنة للألم.

وعن أبرز طرق الوقاية من الأمراض ومنها نزلات البرد، يجب الاهتمام بغسل الأيدى باستمرار بالماء والصابون، والحصول على لقاحات الأنفلونزا وكورونا والالتهاب الرئوي وتغطية الفم والأنف عند السعال.