Advertisement

صحة

ما أعراض برد العظام الصدرية؟

Lebanon 24
15-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1164700-638436204808180392.jpg
Doc-P-1164700-638436204808180392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نزلة البرد في الصدر من المشاكل الصحية الشائعة والتي تسمى أيضاً التهاب الشعب الهوائية الحاد، ويمكن أن يستمر هذا الالتهاب لمدة أقل من 3 أسابيع.

  

وأن نزلة البرد في الصدر تسبب أعراضاً عديدة منها: الكحة، ألم الصدر، التعب والإرهاق، ألم الجسم، التهاب في الحلق، صداع.

 

وعادةً ما يتحسن التهاب الشعب الهوائية الحاد من تلقاء نفسه، دون استخدام المضادات الحيوية، وعلاجها يشتمل الراحة التامة وشرب السوائل بكثرة واستخدام مزيلات الاحتقان لتخفيف انسداد الأنف.

 

واستخدام المضادات الحيوية دون ضرورة، لا تعالج فقط إلا الأمراض البكتيرية، ونزلات البرد مرض فيروسى وبالتالي لن تساعدك المضادات الحيوية في الشعور بالتحسن.وينصح أيضاً باستنشاق البخار لتخفيف انسداد الأنف وكذلك استخدام الأدوية المسكنة للألم.

 

وعن أبرز طرق الوقاية من الأمراض ومنها نزلات البرد، يجب الاهتمام بغسل الأيدى باستمرار بالماء والصابون، والحصول على لقاحات الأنفلونزا وكورونا والالتهاب الرئوي وتغطية الفم والأنف عند السعال.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:30 | 2024-02-16
15:00 | 2024-02-15
12:00 | 2024-02-15
10:24 | 2024-02-15
07:54 | 2024-02-15
03:18 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24