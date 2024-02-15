في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. علامات أولية للإصابة

في اليوم العالمي لسرطان الأطفال، قدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots، أبرز الفحوصات الطبية اللازمة، والتي تساعد في اكتشاف الإصابة مبكرا بالسرطان، وخاصة الدم.

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وأوضح التقرير، أن الاختبارات التشخيصية للكشف عن سرطان الدم عند الأطفال، يجب القيام بها عند الاشتباه في الإصابة بسرطان الدم، حيث تكون الاختبارات التشخيصية حاسمة لتأكيد التشخيص.

وقد تشمل هذه الاختبارات اختبارات الدم مثل صورة الدم الكاملة (CBC) ومسحة الدم المحيطية، وسحب نخاع العظم وخزعة، ودراسات التصوير مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية، والاختبارات الجينية لتحديد التشوهات الجينية المحددة المرتبطة بسرطان الدم.

وأشار التقرير إلى أنه يلعب الآباء دورًا حاسمًا في اكتشاف سرطان الدم لدى الأطفال من خلال التعرف على العلامات والأعراض المحتملة والسعي للحصول على رعاية طبية فورية لمزيد من التقييم، وتعد الفحوصات الصحية المنتظمة والتواصل المفتوح مع مقدمي الرعاية الصحية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الأطفال ورفاهيته.

وعند ثبات الإصابة بسرطان الدم، يجب خضوع الطفل للعلاج، حيث يعتمد نهج علاج سرطان الدم لدى الأطفال على عوامل مثل نوع سرطان الدم وعمر الطفل وصحته العامة ومدى انتشار المرض.وقد تشمل خيارات العلاج العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وزرع الخلايا الجذعية والعلاج الموجه والعلاج المناعي.

( اليوم السابع)