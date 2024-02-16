أعراض غير واضحة لسرطان العين.. ما هي؟

يمكن إضافة احمرار العين والأمراض المعدية والالتهابات وتوسع حدقة العين وتجلط الدم في الجزء الأمامي من العين وانفصال الشبكية والتعب السريع وضعف الرؤية التدريجي إلى أعراض سرطان العين.

ويقول الدكتور أنطون إيفانوف أخصائي طب وجراحة الأورام في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن أن تختلف أعراض سرطان العين تبعا لنوع السرطان. فمثلا، إذا كان السرطان على القزحية، فقد يكون تغير لونها وظهور البقع والعقيدات على سطحها من الأعراض المميزة. وإذا كان الورم في منطقة الجفن، فتظهر عقدة يمكن أن تنزف. وسرطان جلد الجفون يتميز بأعراض مثل ازدواجية الرؤية وظهور بقع داكنة على القزحية".



ووفقا له، ولكن في معظم الحالات يتطور سرطان العين من دون أعراض واضحة، لا تظهر إلى في مرحلة متأخرة.



ويقول: "ترتبط أسباب سرطان العين بالظروف البيئية السيئة، والانبعاثات الإشعاعية، والاستعداد الوراثي، والآثار السلبية للأشعة فوق البنفسجية، والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، والمواد المسرطنة في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل ذات النوعية السيئة. كما أن الطفرات الجينية والعوامل الوراثية يمكن أن تكون سببا في تطور سرطان العين".



وينصح الأخصائي في حالة ظهور مثل هذه الأعراض استشارة طبيب العيون لتحديد السبب وإذا تطلب الأمر إجراء فحوصات ومن ثم وصف العلاج اللازم. (روسيا اليوم)