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صحة

بسبب تناول الطعام في السرير.. "صحتك في خطر"

Lebanon 24
16-02-2024 | 12:00
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هل تميل إلى تناول الطعام فى السرير؟ أكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أن تناول الطعام فى السرير بانتظام يمكن أن يشكل مخاطر صحية.

 
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وقدم التقرير أبرز الأضرار والآثار الجانبية لتناول الطعام في السرير:

 

  الفوضى والبقع التى تسبب الآفات

تناول الطعام في السرير يمكن أن يترك فراشك مغطى بالانسكابات والفتات والبقع التي يصعب تنظيفها ويمكن أن تجذب الآفات مثل بق الفراش والنمل.

 

  سوء الهضم

الاستلقاء أثناء تناول الطعام يمكن أن يسبب عدم الراحة، والانتفاخ، أو حتى الارتجاع الحمضي عن طريق عرقلة التدفق الطبيعي للعصارة الهضمية، وبشكل عام، تناول الطعام بشكل مستقيم يعزز عملية الهضم بشكل أفضل ويكون أكثر صحة.

 

 مشاكل فى الجهاز التنفسى

تناول الطعام في السرير يزيد من فرصة تناول الفتات أو الجزيئات الصغيرة الأخرى، والتي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي، خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو الحساسية الأخرى.

 

 مخاوف متعلقة بالعفن والجراثيم

يمكن لبقايا الطعام المتبقية على السرير مع مرور الوقت أن تجذب العفن والجراثيم، مما يجعل بيئة النوم غير صحية، يمكن تسهيل الحفاظ على ممارسات النظافة المناسبة من خلال الحفاظ على السرير مرتبًا واستخدامه للنوم فقط.

 

 مشاكل النوم

من خلال ربط السرير بأنشطة أخرى غير النوم، قد يتداخل تناول الطعام في السرير مع دورة نومك ويزيد من صعوبة الاسترخاء والنوم عندما تريد ذلك حقًا.

( اليوم السابع)
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