أهم أسباب نقص الأكسجين في الدم

نقص الأكسجين في الدم حالة يعاني منها البعض، وهو نقص صامت كما يصفه التقرير الذي نشر في موقع ميديسن نت المعني بالصحة العامة، والذى أوضح أن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم قد يظهر صامتا ولا يبدي أية أعراض في بعض الأحيان ولكن في أحيان أخرى قد يظهر بعض الأعراض في حالات معينة.

أعراض نقص الأكسجين

ـ أن يعاني الشخص من ضيق في التنفس ملحوظ.

ـ التنفس بوتيرة سريعة ملحوظة للغاية وبصوت مسموع.

ـ حالة من الإعياء والخمول الشديد والشعور بالوهن والضعف.

ـ عدم القدرة على بذل الجهد والأنشطة اليومية البسيطة.

وتابع التقرير سرد أسباب انخفاض الأكسجين في الدم، موضحا أن الأكسجين في تلك الحالة تكون كميته قليلة نوعا ما مما يجعل الجسم من الصعب عليه أن يقوم بتوصيل كميه كافية منه إلى الدم.

ومن أبرز أسباب وعوامل الإصابة بهذه المشكلة وفقا للتقرير:

ـ مشكلات توقف التنفس أثناء النوم وهي مشكلة تعتبر شائعة لدى البعض وتزيد فيها حدة نقص الأكسجين.

ـ كل مشكلات القلب وعيوب القلب الخلقية.

ـ الأمراض الصدرية مثل الربو وانتفاخ الرئة وأمراض أخرى تصيب الرئة بشكل مباشر مثل الانسدادات الرئوية المزمنة.

ـ بعض الأدوية التي تعالج الألم.

ونصح التقرير بضرورة استشارة مختص إذا ما لاحظ الإنسان بعض من تلك الأعراض عليه ويفضل قياس نسب الأكسجين في الدم بين الحين والآخر.

( اليوم السابع)