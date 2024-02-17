القهوة تمنع انتكاس سرطان الأمعاء.. اليكم آخر الدراسات

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توصل فريق بحث هولندي إلى استنتاج يفيد بوجود صلة قوية بين تناول القهوة وبين مخاطر الوفاة بسرطان الأمعاء.وكانت دراسات سابقة أظهرت أن استهلاك القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم).وفي الدراسة الحديثة، التي أجريت في جامعة فاغينينغن، تبين أن القهوة تؤثر أيضاً على تطوّر المرض.ووفق "مديكال إكسبريس"، استجوب الباحثون 1719 مريضاً حول نمط حياتهم، بما في ذلك مسألة كمية القهوة التي يشربونها.وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يشربون أكثر من 4 أكواب يومياً لديهم فرصة أقل للانتكاس ومعاودة الإصابة بنسبة 37% من الذين يشربون أقل من كوبين يومياً.علاوة على ذلك، كان معدل الوفيات أدنى بين الذين تناولوا ما بين 3 و5 أكواب يومياً.وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2020، إلى حدوث أكثر من 1.9 مليون حالة جديدة من سرطان القولون والمستقيم، وأكثر من 930 ألف حالة وفاة بسبب هذا السرطان في جميع أنحاء العالم.وعلى الرغم من أن متوسط العمر المتوقع بعد التشخيص آخذ في الازدياد، إلا أن هذا السرطان ينتكس بنسبة 20% إلى 30%، ما دفع إلى إجراء دراسات مكثفة حول العلاقة بين التغذية وعوامل نمط الحياة الأخرى.