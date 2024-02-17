لماذا نعاني من الغازات عند تناول العلكة الخالية من السكر؟.. دراسة جديدة تكشف

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اكتشفت دراسة جديدة السبب الكامن وراء معاناة بعض الأشخاص من الانتفاخ والغازات أثناء مضغ العلكة الخالية من السكر.ووجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا-ديفيس (UCD) أن الانتفاخ المزعج يحدث بسبب عنصر يستخدم في منتج العلكة يسمى sorbitol.ويعرف sorbitol بأنه كحول سكري يمتصه الجسم ببطء، ويسبب تشنجات وإسهال عند استهلاكه بمستويات عالية.وإذا لم يتحلل sorbitol بشكل طبيعي أثناء هضمه، فإنه ينتقل عبر الأمعاء الدقيقة ليخضع لعملية تخمر القولون، حيث تقوم البكتيريا بتحطيم الكربوهيدرات إلى أحماض دهنية وغازات.واستخدم الباحثون الفئران لتحليل بكتيريا الأمعاء التي تحتوي على الجينات اللازمة لتكسير sorbitol.وكشفت الاختبارات الأولية أن تغذية الفئران بالمضادات الحيوية والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة قللت من كمية الأكسجين التي تستخدمها الخلايا المبطنة للأمعاء. وتؤدي زيادة كمية الأكسجين المخزنة في الأمعاء إلى تقليل كمية ميكروبات "كلوستريديا" المعوية في الجسم التي تحطم sorbitol. (روسيا اليوم)