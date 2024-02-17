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صحة

دراسة جديدة رائعة عن الرياضة.. إقرأوا تفاصيلها

Lebanon 24
17-02-2024 | 14:00
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كشفت دراسة حديثة، نشرت على شبكة "سي إن إن" الإخبارية، نقلا عن المجلة الطبية البريطانية "BMJ"، أن "ممارسة الرياضة قد تكون عاملاً حاسماً، للشعور بالتحسن عند الإصابة بالاكتئاب".

وأضافت الدراسة أن هناك "فوائد قوية لممارسة التمارين الرياضية بنفس كفاءة العلاج عندما يتعلق الأمر بعلاج الاكتئاب"، مردفة: "من تلك الرياضات المشي والركض، واليوغا والتاي تشي والتمارين الهوائية وتدريبات القوة".
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وأوضحت الدراسة نفسها أن الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعوراً دائماً بالحزن وفقدان الاهتمام، ويسمى أيضاً "اضطراباً اكتئابياً رئيسياً أو اكتئاباً سريرياً".

وبحسب موقع "مايو كلينك"، فإن الاكتئاب "يؤثر على شعور وتفكير وسلوك المصاب ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية؛ فيما قد يواجه المصاب بالاكتئاب صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحياناً قد يشعر أن الحياة لا تستحق العيش".

وتابعت الدراسة نفسها، أن "الاكتئاب يعتبر أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف ولا يمكن "الخروج" منه ببساطة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إن "نحو 280 مليون شخص في العالم، يعانون من الاكتئاب، بما يقدر بنحو 3.8 بالمئة من سكان العالم".

إلى ذلك، قال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور، مايكل نويتل، وهو محاضر في كلية علم النفس بجامعة كوينزلاند في أستراليا، إن "الاكتئاب يضر الإنسان أكثر من الديون أو الطلاق أو مرض السكري".

وأشار نويتل إلى أن "التمارين الرياضية تساعد في علاج الاكتئاب"، مؤكداً أنها "تشكل خيار علاج قوياً"؛ فيما أكد الأستاذ المساعد في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ييل، آدم شيكرود، أن "نتائج الدراسة الحديثة تتوافق مع ما قالته العديد من الدراسات الأخرى حول فوائد التمارين الرياضية". 

وأضاف شيكرود بأن "التمارين الرياضية هي أسلوب جيد لعلاج الاكتئاب إلى جانب الخيارات الأخرى، بما في ذلك العلاج والأدوية".
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