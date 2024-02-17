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صحة

المكملات الغذائية.. هكذا تؤثر على الصحة

Lebanon 24
17-02-2024 | 16:00
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حذر الطبيب التركي البروفيسور غالب إكوكلو من أن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون استشارة طبية قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

وفي حديث للأناضول، قال غالب إكوكلو، رئيس قسم الصحة العامة، بكلية الطب بجامعة تراقيا في ولاية إدرنة التركية، إن اتباع نظام غذائي متوازن والنوم المنتظم كافيان للحفاظ على قوة جهاز المناعة.
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وأضاف إكوكلو أن الأشخاص الذين لا يعانون من مرض معين أو اضطراب يتعلق بامتصاص الفيتامينات، يمكنهم الحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجونها من الأطعمة مع اتباع نظام غذائي صحي.

وقال بخصوص مكافحة الأمراض المعدية خلال أشهر الشتاء، يمكن التركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين سي.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء أهمية لاستهلاك السوائل بالشكل الكافي واتباع نظام غذائي متوازن.

وشدّد أنه لا ينبغي لنا استخدام أي فيتامين لا نعرف محتواه، أو نشتريه من الإنترنت، ويتم الترويج له على أنه يقوي جهاز المناعة.

ولفت إكوكلو إلى أن الاستخدام غير المنضبط للفيتامينات بهدف دعم الصحة يمكن أن يسبب ضررا أكثر من نفعه، مشدداً على ضرورة استخدام الفيتامينات تحت إشراف الطبيب مثل الأدوية.
وأوضح إكوكلو أن الأمر الأكثر خطورة هو شراء المكملات الغذائية عبر الإنترنت استناداً إلى شائعات متداولة، من دون أي مشورة طبية، وأضاف: "لقد أصبحت هذه مشكلة عالمية، حيث يتم بيع كل شيء على الإنترنت". (الجزيرة نت)


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