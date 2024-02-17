13
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
المكملات الغذائية.. هكذا تؤثر على الصحة
Lebanon 24
17-02-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر الطبيب التركي البروفيسور غالب إكوكلو من أن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون استشارة طبية قد يؤدي إلى مشاكل صحية.
وفي حديث للأناضول، قال غالب إكوكلو، رئيس قسم الصحة العامة، بكلية الطب بجامعة تراقيا في ولاية إدرنة التركية، إن اتباع نظام غذائي متوازن والنوم المنتظم كافيان للحفاظ على قوة جهاز المناعة.
Advertisement
وأضاف إكوكلو أن الأشخاص الذين لا يعانون من مرض معين أو اضطراب يتعلق بامتصاص الفيتامينات، يمكنهم الحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجونها من الأطعمة مع اتباع نظام غذائي صحي.
وقال بخصوص مكافحة الأمراض المعدية خلال أشهر الشتاء، يمكن التركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين سي.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء أهمية لاستهلاك السوائل بالشكل الكافي واتباع نظام غذائي متوازن.
وشدّد أنه لا ينبغي لنا استخدام أي فيتامين لا نعرف محتواه، أو نشتريه من الإنترنت، ويتم الترويج له على أنه يقوي جهاز المناعة.
ولفت إكوكلو إلى أن الاستخدام غير المنضبط للفيتامينات بهدف دعم الصحة يمكن أن يسبب ضررا أكثر من نفعه، مشدداً على ضرورة استخدام الفيتامينات تحت إشراف الطبيب مثل الأدوية.
وأوضح إكوكلو أن الأمر الأكثر خطورة هو شراء المكملات الغذائية عبر الإنترنت استناداً إلى شائعات متداولة، من دون أي مشورة طبية، وأضاف: "لقد أصبحت هذه مشكلة عالمية، حيث يتم بيع كل شيء على الإنترنت".
(الجزيرة نت)
Advertisement
الأكثر قراءة
تكسير وهشام حداد جرح يده... شاهدوا بالفيديو ما حصل مباشرة على الهواء!
Lebanon 24
تكسير وهشام حداد جرح يده... شاهدوا بالفيديو ما حصل مباشرة على الهواء!
06:58 | 2024-02-17
17/02/2024 06:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم لبنانيّ تسبّب بزحمة سير خانقة... لماذا تهافت المواطنون إليه صباح اليوم؟
Lebanon 24
مطعم لبنانيّ تسبّب بزحمة سير خانقة... لماذا تهافت المواطنون إليه صباح اليوم؟
05:06 | 2024-02-17
17/02/2024 05:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً... بالفيديو إنفجار عنيف يهزّ أميركا وهذه حصيلة الضحايا
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً... بالفيديو إنفجار عنيف يهزّ أميركا وهذه حصيلة الضحايا
05:30 | 2024-02-17
17/02/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا التقى الحريري مع نصرالله
Lebanon 24
هكذا التقى الحريري مع نصرالله
03:45 | 2024-02-17
17/02/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بجمسوت ضيق.. رقص مايا دياب في دبي يُثير الجدل (فيديو)
Lebanon 24
بجمسوت ضيق.. رقص مايا دياب في دبي يُثير الجدل (فيديو)
01:42 | 2024-02-17
17/02/2024 01:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2024-02-17
دراسة جديدة رائعة عن الرياضة.. إقرأوا تفاصيلها
10:00 | 2024-02-17
دراسة تكشف عن فائدة جديدة للفياغرا.. تعرفوا إليها
07:52 | 2024-02-17
لماذا نعاني من الغازات عند تناول العلكة الخالية من السكر؟.. دراسة جديدة تكشف
04:57 | 2024-02-17
بشّر به بوتين منذ أيام.. هكذا يعمل اللقاح الروسي لعلاج السرطان
04:40 | 2024-02-17
القهوة تمنع انتكاس سرطان الأمعاء.. اليكم آخر الدراسات
04:23 | 2024-02-17
البرغر متوسط النضج خطر يهدد حياتكم.. فاحذروه
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
18/02/2024 01:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
18/02/2024 01:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
18/02/2024 01:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24