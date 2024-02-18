طرق وقاية شعر الطفل من القمل

مع عودة المدارس يزداد فرص انتقال قمل الرأس بين الطلبة، وقمل الرأس عبارة عن حشرات صغيرة تعيش في شعر رأس الإنسان، ويمكنك العثور على قمل الرأس أو بيض القمل عن طريق تمرير مشط ذو أسنان دقيقة خلال شعرك.

تشمل أعراض قمل الرأس ما يلي:

-حكة سيئة للغاية في فروة الرأس

-نتوءات صغيرة حمراء على فروة الرأس والرقبة والكتفين

-بقع بيضاء صغيرة (بيض أو قمل) موجودة أسفل كل شعرة يصعب إزالتها

علاج قمل الرأس

غالبًا ما تعمل المستحضرات والشامبو التي تحتوي على 1% من مادة البيرميثرين بشكل جيد، إذا لم تنجح هذه المنتجات، يمكن للطبيب أن يعطيك وصفة طبية لدواء أقوى. استخدم الأدوية دائمًا وفقًا لتوجيهات الطبيب، لأن استخدامها في كثير من الأحيان أو بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب آثارا جانبية.

لاستخدام الشامبو العلاجى:

-قم بشطف وتجفيف الشعر.

-ضع الشامبو العلاجي على الشعر وفروة الرأس.

-انتظر 10 دقائق، ثم اغسل شعرك.

-تحقق من وجود القمل والصئبان مرة أخرى خلال 8 إلى 12 ساعة.

للتخلص من القمل:

قم بإزالة البيض بمشط القمل قبل القيام بذلك، افركي زيت الزيتون في الشعر وهذا يساعد على تسهيل إزالة القمل.

قم بتمشيط القمل مرة أخرى خلال 7 إلى 10 أيام.

عند علاج القمل، اغسل جميع الملابس وأغطية السرير بالماء الساخن باستخدام منظف ويساعد هذا أيضًا على منع انتشار قمل الرأس إلى الآخرين خلال الفترة القصيرة التي يستطيع فيها قمل الرأس البقاء على قيد الحياة خارج جسم الإنسان.

بعض الخطوات للوقاية من قمل الرأس هي:

-لا تشارك أبدًا فرش الشعر أو الأمشاط أو القبعات أو الفراش أو المناشف أو الملابس مع شخص مصاب بقمل الرأس.

-يساعد تنظيف السجاد والأسطح الأخرى في كثير من الأحيان على منع انتشار جميع أنواع العدوى، بما في ذلك قمل الرأس.

( اليوم السابع)