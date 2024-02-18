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صحة

لنمو الشعر.. إليك 3 مكونات من المطبخ

Lebanon 24
18-02-2024 | 04:00
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يستخدم الناس أنواعًا مختلفة من المنتجات لجعل شعرهم طويلًا وسميكًا، ولكنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تلحق الضرر بشعرك على المدى الطويل. 

 

الصبار وزيت جوز الهند وعصير البصل كلها عناصر تساعد على نمو وتكثيف الشعر، وفقًا لموقع healthy هذا العلاج المنزلي، سوف يتضاعف نمو شعرك، كما سيقل تساقط الشعر، هذا الخليط سيجعل شعرك طويلًا وكثيفًا. يمكنك  استخدامه مرة واحدة في الأسبوع سيجعل شعرك طويلًا وكثيفًا

 

 إذا أردت، يمكنك استخدام بعض العلاجات المنزلية لزيادة نمو الشعر: 5 ملاعق صغيرة من هلام الصبار، 1 كوب من زيت جوز الهند، وعصير 1 بصلة.

 

كيف يمكنك استخدام البصل والصبار وزيت جوز الهند؟

 

 أولاً، ضعي زيت جوز الهند في المقلاة وسخنيه قليلاً، عندما يبرد، أضيفي إليه عصير البصل واخلط، ضعه على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا يمكن استخدامه  مرة أو مرتين في الأسبوع.

 

فوائد وضع البصل والصبار وزيت جوز الهند للشعر

 يساعد جل الصبار على إزالة المشاكل المتعلقة بالشعر، يغذي الشعر من الداخل ويحميه من التقصف والتساقط، الخصائص الموجودة فيه تساعد في تعزيز نمو الشعر، وفي الوقت نفسه، يعمل زيت جوز الهند على زيادة الدورة الدموية، مما يحفز بصيلات الشعر.

( اليوم السابع)
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صحة

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