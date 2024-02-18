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صحة

ما هي مزايا تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية؟

Lebanon 24
18-02-2024 | 14:00
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يتمتع استخدام جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Skin Scrubber) بمزايا عديدة لصحة وجمال البشرة، حيث يمنح السيدة مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية.

تنظيف عميق
وأوضحت مجلة "Elle" بأن جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية يمتاز بقدرته على تنظيف البشرة بشكل عميق، ما يعمل على مواجهة انسداد المسام، ومن ثم التخلص من الشوائب مثل البثور والرؤوس السوداء.
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ويمتاز جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية أيضاً بقدرته على تقشير البشرة، ما يعمل على التخلص من قشور الجلد الميتة ويساعد على تجدد الخلايا، بالإضافة إلى تنشيط سريان الدم في البشرة، ما يمنح البشرة مظهراً وردياً وتوهجاً ساحراً يأسر الألباب.
وبعد استخدام جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية تكون البشرة قادرة على امتصاص المواد الفعالة الموجودة في منتجات العناية كالكريمات ومستحضرات السيروم بصورة أفضل.
بشرة رطبة
وأشارت المجلة، المتخصصة بالجمال، إلى ضرورة تنظيف البشرة جيداً قبل استخدام جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية، كما ينبغي أن تكون البشرة رطبة، نظراً لأن استخدام جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية على بشرة جافة قد يؤدي إلى تعرض البشرة لحروق بسبب الاحتكاك.
ومن الضروري أيضاً تطهير وتعقيم جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية، بعد استخدامه للقضاء على البكتيريا والجراثيم المتراكمة عليه.
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