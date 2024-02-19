Advertisement

صحة

النوم بدون ملابس.. هل هو مفيد للصحة؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1165915-638439288962553050.jpg
Doc-P-1165915-638439288962553050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد الكثيرون أن النوم بدون ملابس مفيد للصحة بسبب قلة العرق. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح ماركوس شبيشت أنه عندما ننام، نمر بمراحل مختلفة من النوم ونتناوب دائماً بين النوم العميق والأحلام، مشيراً إلى أنه في أثناء نوم الأحلام لا يكون تنظيم درجة الحرارة لدينا جيداً، ما يرفع خطر الإصابة بنزلة البرد والتهابات المثانة والكلى.
Advertisement
وأضاف شبيشت، مدير مركز طب النوم متعدد التخصصات في مستشفى DKD Helios Clinic بمدينة فيسبادن الألمانية، أننا نحلم لمدة 20% تقريباً من الليل. لذا حذر شبيشت من النوم بدون ملابس، مشدداً على ضرورة ارتداء ملابس نوم مناسبة للحماية من نزلات البرد والتهابات المثانة والكلى حتى في فصل الصيف.
ملابس النوم المناسبة
وعن مواصفات ملابس النوم المناسبة، أوضح شبيشت أن ملابس النوم ينبغي أن تكون مصنوعة من خامات طبيعية مثل القطن والحرير؛ حيث تمتاز هذه الخامات بأنها جيدة التهوية، بالإضافة إلى قدرتها الجيدة على تنظيم الرطوبة وتصريف العرق.
وبخلاف ذلك، تعد الملابس المصنوعة من خامات اصطناعية مثل البوليستر غير مناسبة.
ومن المهم أيضاً ألا تكون ملابس النوم ضيقة، وإنما ذات قصة واسعة وفضفاضة من أجل التمتع بنوم مريح.
كما أكد شبيشت على ضرورة أن تكون غرفة النوم جيدة التهوية بشكل عام، موضحاً أن درجة الحرارة ينبغي ألا تزيد عن 21 درجة وألا تقل عن 17 درجة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2024-02-19
03:00 | 2024-02-19
23:00 | 2024-02-18
16:00 | 2024-02-18
14:00 | 2024-02-18
11:55 | 2024-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24