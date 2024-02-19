النوم بدون ملابس.. هل هو مفيد للصحة؟





للإجابة عن هذا السؤال، أوضح ماركوس شبيشت أنه عندما ننام، نمر بمراحل مختلفة من النوم ونتناوب دائماً بين النوم العميق والأحلام، مشيراً إلى أنه في أثناء نوم الأحلام لا يكون تنظيم درجة الحرارة لدينا جيداً، ما يرفع خطر الإصابة بنزلة البرد والتهابات المثانة والكلى.

Advertisement وأضاف شبيشت، مدير مركز طب النوم متعدد التخصصات في مستشفى DKD Helios Clinic بمدينة فيسبادن الألمانية، أننا نحلم لمدة 20% تقريباً من الليل. لذا حذر شبيشت من النوم بدون ملابس، مشدداً على ضرورة ارتداء ملابس نوم مناسبة للحماية من نزلات البرد والتهابات المثانة والكلى حتى في فصل الصيف. يعتقد الكثيرون أن النوم بدون ملابس مفيد للصحة بسبب قلة العرق. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟للإجابة عن هذا السؤال، أوضح ماركوس شبيشت أنه عندما ننام، نمر بمراحل مختلفة من النوم ونتناوب دائماً بين النوم العميق والأحلام، مشيراً إلى أنه في أثناء نوم الأحلام لا يكون تنظيم درجة الحرارة لدينا جيداً، ما يرفع خطر الإصابة بنزلة البرد والتهابات المثانة والكلى.وأضاف شبيشت، مدير مركز طب النوم متعدد التخصصات في مستشفى DKD Helios Clinic بمدينة فيسبادن الألمانية، أننا نحلم لمدة 20% تقريباً من الليل. لذا حذر شبيشت من النوم بدون ملابس، مشدداً على ضرورة ارتداء ملابس نوم مناسبة للحماية من نزلات البرد والتهابات المثانة والكلى حتى في فصل الصيف.

ملابس النوم المناسبة

وعن مواصفات ملابس النوم المناسبة، أوضح شبيشت أن ملابس النوم ينبغي أن تكون مصنوعة من خامات طبيعية مثل القطن والحرير؛ حيث تمتاز هذه الخامات بأنها جيدة التهوية، بالإضافة إلى قدرتها الجيدة على تنظيم الرطوبة وتصريف العرق.

وبخلاف ذلك، تعد الملابس المصنوعة من خامات اصطناعية مثل البوليستر غير مناسبة.

ومن المهم أيضاً ألا تكون ملابس النوم ضيقة، وإنما ذات قصة واسعة وفضفاضة من أجل التمتع بنوم مريح.

كما أكد شبيشت على ضرورة أن تكون غرفة النوم جيدة التهوية بشكل عام، موضحاً أن درجة الحرارة ينبغي ألا تزيد عن 21 درجة وألا تقل عن 17 درجة.