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صحة
منها التخلص من الإدمان... فوائد مذهلة إضافية لحقنة شهيرة تخفف الوزن
Lebanon 24
19-02-2024
|
06:00
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أظهرت الأبحاث أن عقار ساكسيندا الشهير لتخفيف الوزن يساعد المدمنين على التخلص من المخدرات والتدخين ويمكنه أيضا تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية وربما الحماية من الخرف.
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، يمكن للحقنة أن "تسحق" الإدمان على المخدرات بنفس الطريقة التي توقف بها الرغبة في تناول الطعام.
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ووجدت الاختبارات التي أجريت على 20 شخصا يتعافون من إدمان المواد الأفيونية، أن المرضى الذين أخذوا الحقن مرة واحدة يوميا، صنفوا الرغبة الشديدة في التعاطي بنسبة 40 بالمئة أقل من أولئك الذين خضعوا لإعادة التأهيل.
ويتم وصف هذا النوع من الحقنات لفقدان الوزن ومرض السكري من النوع الثاني.
وتشير دراسات سابقة أجريت على القوارض إلى أن العلاج يمكن أن يكون فعالا أيضا في علاج إدمان النيكوتين والكوكايين.
وأظهرت أبحاث أخرى أنها تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية، وتخفض ضغط الدم والكوليسترول، وربما تحمي من الخرف.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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