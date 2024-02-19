شاي النعناع.. هل يساعد على التخلص من حب الشباب؟

يوصي اتجاه جديد على "تيك توك" باستخدام شاي النعناع كحل سحري لعلاج حب الشباب، والحصول على بشرة خالية من العيوب.



ومثل العديد من علاجات تيك توك الشهيرة، يبدو هذا العلاج جيداً إلى حد يصعب تصديقه، حتى أن بعض أطباء الجلد انضموا إلى المروجين لشاي النعناع، قائلين إنه قد يكون هناك بعض المصداقية لهذا الاتجاه.

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رأي الخبراء ومثل العديد من علاجات تيك توك الشهيرة، يبدو هذا العلاج جيداً إلى حد يصعب تصديقه، حتى أن بعض أطباء الجلد انضموا إلى المروجين لشاي النعناع، قائلين إنه قد يكون هناك بعض المصداقية لهذا الاتجاه.

وفي محاولة للتأكد من فعالية شاي النعناع، سألت صحيفة "ذا صن" خبراء البشرة عن رأيهم في هذا المشروب، وهل يمكن أن يساعد حقاً في إزالة حب الشباب ويمنحك بشرة مثالية؟.



وفي السياق، قال الطبيب العام وممارس التجميل المتقدم في عيادة هارلي ستريت هانا لندن الدكتور كيوان خان: "تحتوي أوراق النعناع على مركبات تسمى البوليفينول، وهي معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة ومضادة للبكتيريا، ويمكن أن تحيد الجذور الحرة التي تلحق الضرر بخلايا الجلد، وتساهم في ظهور حب الشباب".



هل يمكن لشاي النعناع تهدئة حب الشباب الهرموني؟

تم الترويج لشاي النعناع على تيك توك لخصائصه في موازنة الهرمونات، ومن هنا قدرته المزعومة على إزالة البقع الهرمونية، وإدارة حالات مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS). وهذه حالة شائعة تؤثر على كيفية عمل المبيضين لدى النساء، ما يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، وظهور أكياس مملوءة بالسوائل على المبيضين، وكميات زائدة من الهرمونات "الذكورية"، التي تسمى الأندروجينات.



وتلعب الأندروجينات دوراً في ظهور حب الشباب الهرموني، حيث تربط الدراسات بين الهرمونات وزيادة إنتاج الزيت، الذي يسبب البثور. ووفقاً للدكتور خان، يتطور حب الشباب الهرموني عندما تكون الأندروجينات غير متزامنة.

وأوضح خان أن "الأجسام الأنثوية تحتوي على هرمونات الذكورة أيضاً، وهي هرموني التستوستيرون والديهدروتستوسترون".



خفض مستوى الهرمونات

وقال الدكتور خان إن الأبحاث بحثت فيما إذا كان شاي النعناع لديه القدرة على خفض مستويات الأندروجين.

واستشهد الطبيب بتجربة شملت 42 متطوعة تناولن شاي النعناع أو شاي الأعشاب العادي مرتين يومياً لمدة شهر واحد.

وفعلياً، فقد تم فحص مستويات الهرمونات لديهن في بداية الدراسة، وبعد 15 يوماً وبعد 30 يوماً.



وفي نهاية الشهر، وجد الباحثون أن مجموعة النساء اللواتي شربن شاي النعناع انخفضت لديهن مستويات هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ.

وإثر ذلك، قال الدكتور خان عن النتائج: "على الرغم من أن هذه النتائج واعدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفترة زمنية أطول لتأكيد فعالية شاي النعناع وفهم آليات عمله".



وأيد المهندس الكيميائي ومؤسس شركة Skin Masterclass تشيديم كمال يلماز قول الدكتور خان بأنه لا يوجد ما يكفي من البحث العلمي لدعم أن شاي النعناع يمكنه وحده إدارة حب الشباب الهرموني، أو حالات متلازمة تكيس المبايض.

وفي حديثه لصحيفة ذا صن، أوضح يلماز "في حين أن شاي النعناع يحتوي على مركبات معينة يُقترح أن لها خصائص مضادة للاندروجين، إلا أن هناك القليل من الأدلة التي تدعم فعاليته في علاج حب الشباب".



إذن ما هو الحكم؟

واعترف الدكتور خان بأن بعض العملاء الذين يعانون من حب الشباب الهرموني لاحظوا تحسناً في بشرتهم بعد شرب شاي النعناع، بالإضافة إلى تناول الأطعمة والأعشاب الصحية، وأضاف: "نحن نعلم أن حب الشباب يعزى إلى حد ما إلى الاضطرابات الداخلية للجسم مثل التغيرات في الهرمونات لدينا، ونحن نتعلم أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دوراً هاماً في هذا".



وتابع: "في الماضي، كنا نقول إن النظام الغذائي ليس له أي تأثير على حب الشباب، ولكن هناك أدلة تثبت ذلك. ويفيد المرضى أنهم عندما يتناولون الكثير من الأطعمة السكرية أو منتجات الألبان، يتفاقم لديهم حب الشباب".



وفي حين أن ما تأكله يمكن أن يجعل حب الشباب أسوأ، فإن اتخاذ خيارات صحية بشكل عام - سواء كان ذلك يشمل شاي النعناع أم لا - يمكن أن ينظم هرموناتك ويحسن مظهر بشرتك.