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صحة
أيهما الأغنى بالسعرات الحرارية؟.. السكّر الأبيض أم البني؟
Lebanon 24
20-02-2024
|
08:06
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يعتقد الكثيرون أن السكر البني قد يكون أقل ضررا من السكر الأبيض على الصحة لاحتوائه على سعرات أقل، فهل هذه المعلومة صحيحة من الناحية العلمية؟.
وحول الموضوع قال الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف خلال برنامجه الطبي الذي يقدمه على قناة "روسيا":"أعتقد بأنه لا يوجد فرق يذكر بين السكر الأبيض والسكر البني من حيث عدد السعرات الحرارية، فهو في كلا النوعين متقارب إلى حد كبير، لذا فإن تأثيرهما متشابه على الجسم عند اتباع الحميات الغذائية".
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وأضاف:"الاختلاف بين هذين النوعين يكمن في المصادر الخام لإنتاجهما وفي طريقة المعالجة، فالسكر الأبيض يتم الحصول عليه غالبا من الشمندر السكري، والسكر البني يستخرج عادة من قصب السكر أو الشمندر".
وتشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن النوعين المذكورين من السكر متشابهان إلى حد كبير من حيث احتوائهما على السعرات الحرارية، لكن هناك اختلاف في طريقة معالجتهما، فالسكر الأبيض يتعرض لعمليات معالجة أكثر، كما أن السكر البني يكون أحيانا عبارة عن مزيج من السكر الأبيض ودبس السكر، وهذا ما يعطيه اللون الغامق. (روسيا اليوم)
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