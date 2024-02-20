أسباب فقدان حاسة الشم

حاسة الشم تلك الحاسة الهامة التي من خلالها يمكن أن نستمتع بالروائح وكذلك الأطعمة، وفقدانها يسبب الازعاج الشديد لصاحبها، قد يكون فقدان هذه الحاسة مؤقتا أو دائما ويختلف دون شك من حالة إلى أخرى، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع buoyhealth.

حاسة الشم قد تختفى أو تقل تدريجا نتيجة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، فضلا عن الإصابة بالكورونا أوالكوفيد كما يطلق عليه، كذلك قد تتسبب الشيخوخة والتقدم في العمر نقص تدريجى في تلك الحاسة، مع تأثير بعض الأدوية عليها.

وأوضح أن حاسة الشم يمكن أن تقل أيضا نتيجة التهاب جيوب الأنفية المصحوب بالصداف واحتقان للأنف مع التهاب بالحلق وافرازات شديدة من الأنف مما يؤدى لفقدان الشم، بعض حالات الحساسية يمكن أن تكون سببا في فقدان هذه الحاسة أيضا، وبعض الأسباب الخطيرة والمتقدمة ولكن نادرة مثل الإصابة بسرطان أو ورم في المخ فضلا عن أمراض مثل التصلب المتعدد مع مرض الزهايمر لدى البعض أيضا، كذلك التهاب الأنف التحسسي، ومرض باركنسون.