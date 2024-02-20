غير موعد نومك بسرعة.. فوائد لا تحصى للاستيقاظ مبكرا

هناك العديد من الفوائد الصحية لكونك شخصًا يستيقظ مبكرًا، فهذا يمنحك متسعًا من الوقت للجلوس وتناول الطعام بشكل صحيح، أو الذهاب للجري أو ممارسة الرياضة للحفاظ على لياقتك البدنية، بالإضافة إلى القيام بالأعمال المنزلية، والتعرض لفيتامين د من خلال ضوء الشمس، وهو أمر ضروري للصحة، فإن كونك شخص صباحي يتيح لك مساحة للبقاء أكثر هدوءًا تحت الضغط، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots فوائد الاستيقاظ مبكرًا على صحتك.

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ما هي فوائد الاستيقاظ مبكرًا على الصحة النفسية؟

1. انخفاض مستويات التوتر

يميل الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا إلى الشعور بضغط نفسي أقل وقدرة أفضل على مواجهة التحديات، حيث إن الاستيقاظ قبل بدء الضغوط المعتادة في صباح يوم العمل يمنح الطيور المبكرة وقتًا للتركيز على الروتين، مما يمنع ارتفاع القلق في وقت لاحق.

2. زيادة التفاؤل

غالبًا ما تستشهد الطيور المبكرة بمشاعر الأمل والتحفيز لتحقيق الأهداف أول شيء في الصباح. قد يشعرون بقدر أكبر من السيطرة من خلال مواجهة المهام وجهاً لوجه بدلاً من القلق المفرط. يرمز شروق الشمس إلى البدايات الجديدة وقد يساعد أيضًا في التمتع بعقلية متفائلة.

3. تحسين التركيز

ساعات الصباح هي أفضل أوقات للتركيز، بسبب الدورة الدموية الطبيعية والتغيرات الهرمونية التي تعزز اليقظة والانتباه.

4. تعزيز الإبداع

قد تقوم الطيور المبكرة بإجراء المزيد من الروابط العقلية لتوليد أفكار إبداعية في الصباح. إلى جانب التركيز الشديد، قد تشهد مهارات حل المشكلات أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في حالة الاستيقاظ المبكر.

5. مزيد من الوقت للعادات المعززة للصحة

مع ساعات الصباح الإضافية، من المرجح أن يتناسب المستيقظون مبكرًا مع العادات الصحية مثل وجبة الإفطار المناسبة وممارسة الرياضة والتأمل وتدوين اليوميات إن تخصيص الوقت لهذه الطقوس يعني فوائد للصحة العقلية على المدى الطويل.

كيف يمكنك الاعتياد علي النوم والاستيقاظ المبكر؟

1. قم بتعديل جدول نومك تدريجيًا

لا تحاول أن تنتقل فجأة من حالة السهر إلى الاستيقاظ مبكرًا. يمكنك البدء بالاستيقاظ مبكرًا بـ 15 دقيقة كل ليلة على مدار أيام أو أسابيع، فيمنح هذا وقتًا لساعة جسمك للتكيف مع دورة حركة العين السريعة السابقة.

2. حدد أوقات استيقاظ ثابتة

اختر جدولًا مناسباً للاستيقاظ مبكرًا يمكنك الالتزام به بشكل واقعي يوميًا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

3. تعريض نفسك لضوء الصباح

يساعد التعرض لأشعة الشمس وتجنب الضوء الأزرق في الليل على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لديك. فتح الستائر أول شيء للسماح لضوء النهار بتنشيط اليقظة و إطفاء الأضواء الاصطناعية قبل ساعة على الأقل من وقت النوم.

4. تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل أو قضاء وقت أمام الشاشات

لا تتناول وجبة خفيفة بالقرب من السرير أو تستخدم الهواتف أو التلفاز قبل النوم مباشرة. يؤدي ذلك إلى إجهاد عملية الهضم والإفراط في التحفيز العقلي، مما يجعل النوم صعبًا. السماح بوقت انتقالي للاسترخاء.

5. ضع المنبه على مسافة

ضع المنبه بعيدًا عن متناول يدك لذا يجب عليك النهوض من السرير لإطفائه.

( اليوم السابع)