مشروبات غير متوقعة للحد من آلام المفاصل

تناول الأطعمة الصحية والمكملات الغذائية لا يعد الطريقة الوحيدة لتحسين صحة المفاصل، لكن هناك بعض المشروبات الصحية التى تساهم فى علاج التهاب المفاصل يقدمها التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل الناجمة عن التهاب المفاصل، ومن المعروف أنه يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، لكنه أكثر شيوعًا عند كبار السن، وفى حين أن التهاب المفاصل قد لا يبدو مشكلة صحية خطيرة، إلا أنه يمكن أن يضعف الحركة بشكل كبير ويؤثر على نوعية حياة الشخص.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots مشروبات لتخفيف آلام التهاب المفاصل، ومنها:

حليب الكركم الدافئ

يحتوى الكركم على الكركمين، وهو مركب طبيعى مضاد للالتهابات، والذى يمكن أن يخفف الأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل، إن حليب الكركم الدافئ موجود منذ زمن طويل، وتشمل فوائده المحتملة تقليل الالتهاب وآلام المفاصل، حيث يحتوى الكركمين على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد فى تخفيف الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل، وما عليك سوى تسخين كوب من الحليب وإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، وتحريكه جيدًا، والاستمتاع به قبل النوم للحصول على نوم مريح.

الشاى الأخضر

يُعرف الشاى الأخضر بفوائده الصحية العديدة، بما فى ذلك خصائصه المضادة للالتهابات، الشاي الأخضر غنى بمضادات الأكسدة التى تسمى البوليفينول، وقد يساعد فى تقليل الالتهاب وتعزيز صحة المفاصل والعضلات الهيكلية، بالإضافة إلى ذلك، فهو مشروب منعش ومرطب يمكنك الاستمتاع به طوال اليوم، قم بتحضير كوب من الشاى الأخضر واشربه ساخنًا أو باردًا لتعزيز الطاقة.

عصير الكريز

يشتهر الكريز بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وقد اكتسب عصير الكريز، على وجه الخصوص، شهرة لفوائده المحتملة فى الحد من آلام التهاب المفاصل.

الزنجبيل

الزنجبيل معروف منذ فترة طويلة بخصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يكون شرب الزنجبيل خيارًا مهدئًا للأفراد المصابين بالتهاب المفاصل، لأنه قد يساعد فى تقليل آلام المفاصل والالتهابات.

( اليوم السابع)